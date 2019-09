Liga, seconda vittoria di fila per il Villarreal: Real Valladolid battuto 2-0

© foto di Alterphotos/Image Sport

Secondo successo consecutivo per il Villarreal, che dopo aver battuto il Leganes in trasferta la scorsa settimana, nel primo anticipo di questo sabato s'è sbarazzato anche del Real Valladolid, volando a quota 8 punti in classifica, momentaneamente al terzo posto. Tutto deciso nell'ultimo quarto d'ora: prima Cazorla da calcio di rigore, poi Ontiveros al 90' per mettere in ghiaccio la partita. I 16 mila dell'Estadio de la Ceramica applaudono.

LA QUINTA GIORNATA:

Ieri

Osasuna-Betis 0-0

Oggi

Villarreal-Valladolid 2-0

Levante-Eibar

Atl.Madrid-Celta Vigo

Granada-Barcellona

Domani

Getafe-Maiorca

Espanyol-Real Sociedad

Valencia-Leganes

Athletic Bilbao-Alaves

Siviglia-Real Madrid