© foto di Federico De Luca

Il Siviglia perde di misura sul campo del Celta Vigo. La formazione andalusa è stata battuto da una rete messa a segno al 73’ da Yokuslu. Inutili gli assalti da parte della squadra allenata da Machin, che perde l’occasione per agganciare il Real Madrid al terzo posto. Successo importante in chiave salvezza, invece, per il Celta Vigo.

Questo il programma completo del 22° turno di Liga:

Venerdì 1 febbraio

Huesca-Valladolid 4-0

Sabato 2 febbraio

Levante-Getafe 0-0

Real Sociedad-Athletic Bilbao 2-1

Barcellona-Valencia 2-2

Celta Vigo-Siviglia 1-0

Domenica 3 febbraio

Villarreal-Espanyol

Betis Siviglia-Atletico Madrid

Eibar-Girona

Real Madrid-Alaves