Comodo tris del Saint-Etienne, che nell'unica partita in programma oggi alle ore 17 in Ligue 1 ha la meglio per 3-0 nei confronti del Bordeaux, segnando tutte e tre le reti nel corso della ripresa. Un rigore di Khazri ha aperto le danze, prima della doppietta di un Debuchy in inedita versione bomber.

Di seguito il programma completo della 32^ giornata di Ligue1:

Venerdì

Nantes-Lione 2-1

Sabato

Olympique Marsiglia-Nimes 2-1

Caen-Angers 0-1

Monaco-Reims 0-0

Strasburgo-Guingamp 3-3

Domenica:

Montpellier-Tolosa 2-1

Rennes-Nizza 0-0

Saint Etienne-Bordeaux 3-0

21.00 Lille-PSG