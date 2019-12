Ligue 1, Lille rivuole Champions: Montpellier battuto, 3° successo di fila

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' appena uscito dall'Europa, ma il Lille non vede l'ora di riconquistarla. Quella dei più grandi, già disputata quest'anno contro Chelsea, Valencia e Ajax, e comunemente detta Champions League. E, ovviamente, sa che tutto ora passa per il campionato. Serve conquistare almeno il terzo posto, proprio la posizione in cui si trova ora e consolidata dopo il 2-1 rifilato stasera al Montpellier. Protagonista ancora Ikoné, autore di un gol e un assist per Renato Sanches prima di lasciare il campo. Inutile la rete di Delort, che aveva comunque messo paura al pubblico dello Stade Pierre-Mauroy. Ma il risultato finale è 2-1: terzo successo di fila in Ligue 1 per gli uomini di Galtier, ora a +4 sul Rennes quarto.

Il programma della diciottesima giornata:

Metz- Olympique Marsiglia (domani, ore 17:30)

Amiens-Dijon (domani, ore 20)

Angers-Monaco (domani, ore 20)

Brest-Nizza (domani, ore 20)

Nimes-Nantes (domani, ore 20)

Tolosa-Reims (domani, ore 20)

Bordeaux-Strasburgo (domenica, ore 15)

Olympique Lione-Rennes (domenica, ore 17)

Saint Etienne-PSG (domenica, ore 21)

Classifica:

PSG 39

Olympique Marsiglia 34

Lille 31

Rennes 27

Bordeaux, Nantes 26

Olympique Lione, Saint-Etienne 25

Reims, Montpellier, Monaco, Angers 24

Nizza 23

Brest, Strasburgo 21

Dijon, Amiens 16

Metz 15

Nimes, Tolosa 12