Lille, Galtier contro Mou: "Mi ha soffiato 2 collaboratori. Che classe..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lille Christophe Galtier ha parlato in termini piuttosto critici del collega José Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham, reo di avergli soffiato due collaboratori come Joao Sacramento e Nuno Santos: "Sono arrabbiato e infastidito. Non ce l'ho con loro per essersene andati. Sono stato anche io assistente, loro sono stati contattati e hanno creduto in quel progetto. Mourinho ha chiamato il ds Campos, non me. Se è stata una pugnalata? Non credo si possa definire così. Però che classe...".