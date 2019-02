© foto di Gaetano Mocciaro

"Le grand bain" traducibile come "Il grande passo" è il titolo odierno de L'Equipe in merito alla sfida di questa sera fra Lione e Barcellona, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Entrambe le squadre arrivano alla sfida da imbattute nella massima competizione europea, non succedeva dal 2007/08.