© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Lione, Moussa Dembélé ha ammesso tutta la sua delusione dopo lo 0-0 arrivato in casa contro il Dijon: "È frustrante. Non c'è spiegazione. Abbiamo messo carattere ed energia. Non sono tornato al gol ma arriverà la prossima volta. Nel primo tempo, abbiamo lasciato giocare troppo il nostro avversario, ma dopo l'intervallo siamo stati offensivi e abbiamo creato occasioni. L'arrivo di Rudi Garcia ci ha portato qualcosa di più. Stiamo cercando di andare avanti insieme. Dobbiamo ignorare ciò che sta accadendo fuori al campo. Siamo professionisti abituati a giocare sotto pressione".