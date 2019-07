Lione, pronto il sostituto di Fekir: si pensa a Valentin Rongier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentin Rongier potrebbe essere il sostituto di Nabil Fekir. Secondo quanto riportato da L'Equipe il giocatore 24enne potrebbe sostituire il trequartista transalpino, ad un passo dal Betis Siviglia: al momento il calciatore è in Spagna per poter effettuare le visite mediche. Il contratto di Rongier è in scadenza nel 2022 e al momento il Nantes non vuole iniziare nessuna trattativa.