Lione, Sylvinho: "Abbiamo bisogno del supporto di tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sylvinho, allenatore del Lione, ha commentato cosi il pareggio contro lo Zenit alla prima uscita in Champions League. "Abbiamo iniziato male il gioco, forse perché eravamo un po' stressati. È sempre stressante giocare in casa per la prima partita in Champions League ma una volta che lo stress è diminuito, ci siamo ripresi. Non è stato facile contro il blocco basso dell'avversario. Nel secondo tempo, volevo che la squadra rimanesse fiduciosa. Penso che avremmo dovuto vincere considerando il contenuto della partita. La competizione continua quindi dobbiamo continuare a raccogliere punti. Siamo una squadra giovane che ha bisogno del supporto di tutti, del pubblico e dello staff".