Lione, Sylvinho dopo Genesio. Annuncio della Federazione brasiliana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federazione brasiliana ha annunciato, attraverso le parole dell'assistente del CT Tite, l'addio del tecnico dell'Under-23, Sylvinho: "Non parteciperà alla Copa America, ha accettato la proposta di una grande squadra", ha dichiarato Edu Gaspar in conferenza.

Lione verdeoro - L'ex difensore del Barcellona, così, è libero di accettare la panchina del Lione. Sarà lui il successore di Bruno Genesio; il club francese, così, ingaggia un altro carioca dopo l'arrivo di Juninho nel ruolo di direttore sportivo.