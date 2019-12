Un pareggio, quello rimediato dal Lipsia contro il Lione, che permette ai tedeschi di qualificarsi agli ottavi di Champions League conquistando il primo posto nel girone A evitando così, almeno sulla carta, un accoppiamento particolarmente ostico. Julian Nigelsmann, però, nonostante l'obiettivo conquistato, non riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti per segnare e avremmo potuto chiudere con un vantaggio più ampio. Nella ripresa, poi, è mancata l'intensità messa in campo nella prima frazione. Non riuscivamo a muovere il pallone liberamente e così abbiamo perso la nostra occasione. Per noi è importante implementare quello di cui parliamo prima delle partite in modo da continuare a crescere" sono state le sue parole riportate dal sito ufficiale della Uefa.