LIVE TMW - DIRETTA EURO 2020 - Finali: pari Spagna, vince la Svizzera

22.40 - Triplice fischio su tutti i campi. Di seguito i verdetti della serata, compreso il match delle 18:

Finlandia-Armenia 3-0

Svizzera-Irlanda 2-0

Gibilterra-Georgia 2-3

Svezia-Spagna 1-1

Romania-Norvegia 1-1

Isole Faroe-Malta 1-0

Israele-Lettonia 3-1

Grecia-Bosnia Erzegovina 2-1

SVIZZERA-IRLANDA 2-0

20.45 - Fischio d'inizio!

6' - Conclusione violenta di Xhaka, Randolph si oppone con un bel riflesso e mette in corner.

16' - GOL DELLA SVIZZERA! Gran gol di Seferovic, che fulmina Randolph con un radente di sinistro che si insacca all'angolino!

21.31 - Fine primo tempo.

21.47 - Inizia la ripresa.

47' - Riceve un cartellino giallo Akanji. In precedenza c'è stato un cambio all'intervallo nelle fila dell'Irlanda: dentro O'Dowda per Collins.

66' - Intervento ruvido di Duffy, che costa l'ammonizione all'irlandese.

76' - Rigore per la Svizzera! Fallo di mano in area di Coleman, che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci.

77' Errore di Ricardo Rodriguez! Randolph devia il pallone sul palo, sulla linea di porta O'Dowda anticipa gli avversari e libera l'area!

90'+3' - AUTORETE DI DUFFY! - Pratica virtualmente chiusa per la Svizzera.

22.35 - Finisce il match!

GIBILTERRA-GEORGIA 2-3

20.45 - Fischio d'inizio!

10' - GEORGIA IN VANTAGGIO! Gli ospiti si portano in vantaggio grazie al timbro di Kharaishvili, imbeccato dall'assist di Shengelia.

21' - RADDOPPIA LA GEORGIA! - Questa volta è Kankava a battere Goldwin. Si fa dura, adesso, per Gibilterra.

21.32 - Fine primo tempo.

21.46 - Inizia la ripresa.

53' - Ci prova Qazaishvili, ma il suo tentativo finisce lontano dai pali di Goldwin.

66' - GOL DI GIBILTERRA! Casciaro raccoglie l'invito di Britto e segna. Gara riaperta.

74' - PAREGGIA GIBILTERRA! Doccia fredda per la Georgia, rimontata di due reti. Di Chipolina il gol che fissa il parziale sul due a due.

84' - TORNA AVANTI LA GEORGIA! Finale pirotecnico al Victoria Stadium: la Georgia firma il nuovo sorpasso grazie alla rete di Kvilitaia.

22.37 - Finisce il match!

SVEZIA-SPAGNA 1-1

20.45 - Fischio d'inizio!

4' - Primo corner battuto dalla Spagna, disinfetta l'area la difesa svedese.

25' - Svezia che attacca con Olsson, rimpallato da un difensore avversario. Sarà corner per gli scandinavi.

43' - Conclusione dalla distanza di Larsson, la retroguardia della Spagna riesce ad opporsi, ma è costretta a concedere un tiro dalla bandierina agli avversari.

21.31 - Fine primo tempo.

21.46 - Inizia la ripresa.

50' - GOL DELLA SVEZIA! Padroni di casa in vantaggio a sorpresa grazie al gol di Berg, abile a infilare il tap-in dopo il legno colpito da un compagno.

66' - Piove sul bagnato in casa Spagna: pochi minuti fa De Gea è stato costretto al forfait da un infortunio, al suo posto è entrato Kepa. In campo anche Rodrigo per Thiago Alcantara.

81' - Cambio offensivo per Moreno, che inserisce Jesus Navas al posto di Carvajal.

90'+2' - PAREGGIA RODRIGO! Deviazione da pochi metri di Rodrigo, che batte Olsen e ripristina il pari a una manciata di secondi dal triplice fischio.

22.36 - Finisce il match!

ROMANIA-NORVEGIA 1-1

20.45 - Fischio d'inizio!

3' - Ci prova la Norvegia con Elabdellaoui: spiovente allontanato dalla retroguardia romena.

30' - Guadagna metri la Norvegia, che conquista un calcio piazzato per un intervento illecito di Stanciu su Johansen.

21.31 - Fine primo tempo.

21.48 - Inizia la ripresa.

52' - Puscas fallisce un penalty! Tiro dagli undici metri conquistato dalla Romania per un fallo di Berge in area. Vanifica tutto Puscas, che si fa ipnotizzare da Jarstein!

62' - VANTAGGIO ROMANIA! Splendido assolo di Mitrita, che si accomoda il pallone sul mancino e dal limite dell'area deposita in buca d'angolo.

86' - Odegaard si fa carico di un calcio di punizione dalla trequarti: sfera che finisce oltre il montante.

90'+2' - PAREGGIA LA NORVEGIA! - Sorloth riprende la Romania allo scadere!

22.37 - Finisce il match!

ISOLE FAROE-MALTA 1-0

20.45 - Fischio d'inizio!

13' - Tentativo del maltese Borg che non inquadra lo specchio della porta.

22' - Mbong è il primo ad iscriversi alla lista dei cattivi per un fallo su Danielsen.

21.31 - Fine primo tempo.

21.47 - Inizia la ripresa.

57' - Altra interruzione: fallo di Gregersen su Nwoko, punizione per Malta.

71' - GOL DELLE ISOLE FAROE! Si sblocca il parziale a Torshavn: a segno Baldvinsson, che frusta di testa su un corner battuto da Hendriksson e batte Bonello.

22.36 - Finisce il match!

ISRAELE-LETTONIA 3-1

20.45 - Fischio d'inizio!

16' - ISRAELE IN VANTAGGIO! Deviazione vincente di Dabbur sul traversone basso calibrato da Tawatha. Sbloccano il parziale i padroni di casa.

26' - SECONDO GOL DI ISRAELE! Zahavi mette la firma sul secondo gol dei padroni di casa.

40' - ACCORCIA LE DISTANZE LA LETTONIA! Di Kamess il centro che riaccende le speranze degli ospiti.

42' - TRIS DI ISRAELE! - Dabbur riporta a due le lunghezze di vantaggio di Israele sugli avversari e firma la doppietta personale.

21.32 - Fine primo tempo.

21.47 - Inizia la ripresa.

60' - Prova a congelare il pallone Israele, forte del doppio vantaggio.

86' - Nella Lettonia scatta l'ora di Ontuzans, che prende il posto di Ikaunieks.

22.35 - Finisce il match!

GRECIA-BOSNIA 2-1

20.46 - Fischio d'inizio!

20' - Fallo di Mantalos su Hajrovic che frutta un calcio di punizione alla Bosnia.

30' - GOL DELLA GRECIA! Segna Pavlidis, che infila Sehic per l'uno a zero per la formazione di John van't Schip.

35' - PAREGGIA LA BOSNIA! Nemmeno il tempo di festeggiare per la Grecia, subito ripresa da Gojak. L'autore dell'assist è il laterale dell'Arsenal Kolasinac.

21.33 - Fine primo tempo.

21.49 - Inizia la ripresa.

46' - Un cambio all'intervallo nella Bosnia: dentro il centrocampista dell'Udinese Jajalo, che rileva Cimirot.

76' - Secondo ammonito nella Bosnia: sanzionato Kvrzic per un fallo su Bakasetas.

88' - AUTOGOL DI KOVACEVIC! Kovacevic devia fatalmente nella propria porta e regala il vantaggio alla Grecia, a due minuti dal novantesimo.

22.37 - Finisce il match!

20.42 - Squadre in campo per gli inni nazionali. Tra pochi minuti il kick-off su tutti i campi!

20.20 - Buonasera da Luca Chiarini, pronto a raccontarvi su TUTTOmercatoWEB.com la diretta delle gare di qualificazione a Euro 2020 in programma questa sera. Nel match delle 18 la Finlandia ha avuto agevolmente ragione dell'Armenia grazie alle reti di Jensen e Pukki, quest'ultimo autore di una doppietta. Sono invece sette le sfide delle 20:45 che seguiremo in contemporanea. Di seguito l'elenco completo:

Svizzera-Irlanda

Gibilterra-Georgia

Svezia-Spagna

Romania-Norvegia

Isole Faroe-Malta

Israele-Lettonia

Grecia-Bosnia Erzegovina

