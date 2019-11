LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - Spagna forza sette, sei per la Danimarca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

22.37 - Questi i risultati finali delle sfide delle 20.45:

Danimarca-Gibilterra 6-0

Romania-Svezia 0-2

Spagna-Malta 7-0

Svizzera-Georgia 1-0

SPAGNA-MALTA 7-0

1' - Partiti!

4' - Siamo soltanto in avvio ma come previsto si gioca soltanto ad una metà campo ovvero quella maltese.

5' - Prima occasione per la Spagna, colpo di testa di Sergio Ramos che termina di un soffio a lato.

16' - Occasione per la Spagna, di testa Bernat va ad un passo dal vantaggio.

24' - GOL DELLA SPAGNA! HA SEGNATO MORATA! La Spagna trova il vantaggio, su azione di corner arriva il tap-in vincente di Alvaro Morata.

28' - Annullato per fuorigioco il raddoppio immediato di Gerard Moreno.

34' - Problemi per Cordobal di Malta che è costretto a lasciare il campo.

41' - GOL DELLA SPAGNA! HA SEGNATO CAZORLA! Santi Cazorla raddoppio per la Spagna, tutto solo davanti al portiere maltese non sbaglia.

42' - Santi Cazorla torna al gol con la nazionale spagnola, l'ultimo gol nel 2015.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

53' - C'è spazio anche per Paco Alcacer che entra al posto di Santi Cazorla.

58' - Grande occasione per Sarabia, il suo tentativo viene salvato sulla linea da un difensore ospite.

62' - GOL DELLA SPAGNA! HA SEGNATO PAU TORRES! Tris della Spagna, tap-in vincente di Pau Torres dopo un'azione di calcio d'angolo.

63' - GOL DELLA SPAGNA! HA SEGNATO SARABIA! Immediato il poker della Spagna, mancino vincente di Pablo Sarabia che manda la sfera sotto la traversa.

69' - GOL DELLA SPAGNA! HA SEGNATO OLMO! Arriva il pokerissimo, dopo tre minuti dal suo ingresso in campo arriva la firma di Dani Olmo che scarta il portiere e deposita in rete.

72' - GOL DELLA SPAGNA! HA SEGNATO GERARD MORENO! Dilaga la Spagna, anche Gerard Moreno in gol dopo quello annullato nel primo tempo.

80' - Tentativo di Sarabia, arriva però la parata di Bonello.

86' - GOL DELLA SPAGNA! HA SEGNATO JESUS NAVAS! Arriva anche il settimo gol della Spagna, partecipa alla festa anche Jesus Navas.

---FINE PARTITA---

ROMANIA-SVEZIA 0-2

1' - Partiti!

10' - Partita abbastanza bloccata.

18' - GOL DELLA SVEZIA! HA SEGNATO BERG! Dopo un periodo di stallo ecco il vantaggio svedese, ci pensa Marcus Berg ad insaccare ben servito da Forsberg.

24' - Altro tentativo della Svezia, ci ha provato Lustig da fuori ma la sfera termina a lato.

28' - Ad un passo dal raddoppio la Svezia, punizione di Robin Quaison che termina di poco alta.

34' - GOL DELLA SVEZIA! HA SEGNATO QUAISON! Raddoppio della Svezia, l'ex Palermo scambia in area con Berg e manda alle spalle del portiere avversario.

41' - Squillo della Romania, destro di Keseru che termina a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

64' - Ianis Hagi ci prova dalla distanza, sfera di poco alta.

71' - Tentativo dalla distanza di Albin Ekdal, murato.

76' - Ancora Ianis Hagi pericoloso ma la Romania sbatte sul muro svedese.

82' - Ci prova anche l'ex Inter Denis Alibec, sfera che termina sul fondo.

---FINE PARTITA---

DANIMARCA-GIBILTERRA 6-0

1' - Partiti!

8' - Primo tentativo della Danimarca, ci ha provato da fuori Eriksen ma la sfera termina a lato.

12' - GOL DELLA DANIMARCA! HA SEGNATO SKOV! Arriva il vantaggio dei danesi, con il mancino non perdona Robert Skov.

15' - Nuovamente Skov ad un passo dal gol, stavolta il suo destro termina a lato.

18' - Danimarca sempre pericolosa, occasione per Jorgensen per colpisce la traversa.

24' - Su assist di Eriksen ci ha provato Gytkjær trovando la risposta del portiere avversario.

34' - Primo squillo di Gibilterra ma il tentativo di Walker termina a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DELLA DANIMARCA! HA SEGNATO GYTKJAER! Arriva subito il raddoppio della Danimarca, destro vincente di Gytkjær.

51' - GOL DELLA DANIMARCA! HA SEGNATO BRAITHWHITE! Dilaga adesso la Danimarca, da posizione ravvicinata la zampata vincente di Braithwaite.

54' - Fuori Lasse Schone, al suo posto dentro Hojbjerg.

64' - GOL DELLA DANIMARCA! HA SEGNATO SKOV! Mancino vincente di Skov, doppietta personale e poker della Danimarca.

72' - Prova Wass, tentativo di poco alto.

85' - GOL DELLA DANIMARCA! HA SEGNATO ERIKSEN! Conclusione con il mancino dalla distanza di Eriksen che termina in rete.

94' - GOL DELLA DANIMARCA! HA SEGNATO ERIKSEN! Ancora il trequartista del Tottenham che arrotonda il punteggio.

---FINE PARTITA---

SVIZZERA-GEORGIA 1-0

1' - Partiti!

5' - Svizzera che ha subito preso in mano il pallino del gioco.

6' - Tentativo di Kankava, sfera che termina tra le braccia di Sommer.

8' - Occasione per la Svizzera, destro dalla distanza di Zakaria ma risposta in tuffo di Loria.

11' - Ancora il portiere della Georgia protagonista, gran parata su Ricardo Rodriguez.

22' - Parata di Sommer sul tentativo pericoloso di Kvilitaia.

30' - Solo Svizzera in campo ma risultato ancora bloccato.

36' - Ci prova Ajeti che manda di poco a lato rispetto alla porta di Loria.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

65' - Ancora Svizzera pericolosa con Ajeti ma non riesce ancora a sbloccare il punteggio.

73' - Tentativo di Xhaka dalla distanza, pallone che termina tra le braccia di Loria.

74' - Ci ha provato Kiteishvili, vicina al gol la Georgia.

77' - GOL DELLA SVIZZERA! HA SEGNATO ITTEN! Arriva il meritato vantaggio della Svizzera, colpo di testa vincente di Itten.

---FINE PARTITA---

20.15 - Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della giornata numero nove di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Dalle 20.45 in diretta quattro sfide, di seguito l'elenco delle gare in programma:

Danimarca-Gibilterra

Romania-Svezia

Spagna-Malta

Svizzera-Georgia