LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Finali: rimonta Celta, il Girona perde e saluta

22.44 - Terminano tutti i match!

ALAVES-GIRONA 2-1

20.45 - PARTITI!

8' - Jony subito pericoloso: conclusione dal limite dell'area, ma Iraizoz si distende e dice di no.

12' - Altra palla-gol per l'Alaves: Calleri riceve in area e calcia, ma la difesa fa muro a pochi metri dalla linea.

23' - Kevin Soni aggancia al limite dell'area, si gira ed esplode il destro. La sfera termina larga.

30' - Ancora Soni pericoloso: si fionda su una seconda palla e la spedisce verso la porta, a lato di un soffio.

40' - VANTAGGIO ALAVES! A SEGNO WAKASO! Rolan sfiora il gol con un rasoterra che Iraizoz respinge. Sulla ribattuta però si fa trovare pronto Wakaso, che ribadisce in fondo al sacco!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

52' - Portu si fionda in area per raggiungere un passaggio e lascia partire un rasoterra indirizzando all'angolino basso di destra. Sivera sempre pronto para con un buon intervento.

59' - Giallo per Muniesa, Rolan e Calleri, tutto nel giro di due minuti.

66' - Un passaggio di Jony viene intercettato da Iraizoz e la manovra si interrompe.

75' - Twumasi cerca un passaggio lungo, ma mancando di potenza sufficiente per raggiungere i compagni di squadra, viene intercettato da uno dei difensori.

83' - GOL DELL'ALAVES! A SEGNO CALLERI! Imbucata in area per l'ex Las Palmas, che di pria intenzione calcia verso la porta e batte l'estremo difensore avversario!

86' - GOL DEL GIRONA! ACCORCIA PORTU! Gran palla in area per Portu, che aggancia bene ed è lesto a superare il portiere con un bel colpo preciso!

22.38 - FINE PARTITA!

CELTA VIGO-RAYO VALLECANO 1-2

20.45 - PARTITI!

5' - Arriva subito un giallo: se lo becca Uche.

16' - Gomez mette in area un ottimo pallone ma la difesa avversaria intercetta e spazza.

28' - Calcio di rigore per il Rayo Vallecano!

29' - GOL DEL RAYO! A SEGNO EMBARBA! Embarba trasforma con freddezza il calcio di rigore: palla da un lato, portiere dall'altro ed è 1-0. Ora il Celta rischia.

36' - Lobotka aggancia un passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla sinistra. Dimitrievski è attento però e in tuffo riesce a respingere.

40 - Calcio di rigore per il Celta Vigo! Fallo su Gomez e per l'arbitro il penalty c'è.

42' - On field review per l'arbitro, che cambia decisione: rigore annullato!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

55' - Meglio il Rayo anche in quest'avvio di secondo tempo. In difficoltà il Celta Vigo.

65' - Yokuslu salta alto e incorna da distanza ravvicinata. Il colpo di testa non è male, è indirizzato sulla sinistra ma Stole Dimitrievski non si fa sorprendere e para.

71' - GOL DI MEDRAN! RADDOPPIO RAYO! Palla al limite dell'area per Alvaro Medran, che controlla, prende la mira e trafigge il portiere con un tiro all'angolino!

81' - Calcio di rigore per il Celta Vigo! Dopo essere andato al VAR, l'arbitro assegna il penalty.

82' - GOL DEL CELTA! ACCORCIA IAGO ASPAS! Freddissimo lo spagnolo dagli undici metri: palla da una parte, portiere dall'altro ed è 2-1 a Vigo!

92' - LA PAREGGIA IL CELTA! DOPPIETTA DI IAGO ASPAS! Grandissima conclusione dell'attaccante della nazionale, che viene liberato da Boufal in buona posizione e fa secco il portiere!

22.44 - FINE PARTITA!

HUESCA-LEGANES 2-1

20.45 - PARTITI!

8' - Punizione dalla distanza. Kravets mette la palla in mezzo ma la difesa non si fa sorprendere.

18' - Giallo per Omeruo.

31' - Brutte notizie per l'Huesca: si fa male Etxeita, costretto a lasciare il campo; al suo posto Francisco Rodriguez.

41' - AUTOGOL DI MANTOVANI! VANTAGGIO LEGANES! Sfortunato qui Mantovani, che nel tentativo di sventare un pericolo devia il pallone inavvertitamente nella sua porta: passano gli ospiti!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

56' - GOL DI MANTOVANI! PAREGGIA L'HUESCA! Sugli sviluppi di un piazzato, Martin Mantovani è bravissimo a saltare più in alto di tutti e incornare la sfera in fondo al sacco!

64' - Kravets prova a crossare in area ma i difensori avversari intercettano.

75' - Avila si lancia su un rimbalzo del pallone al limite dell'area ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa. Huesca pericoloso.

84' - DOPPIETTA DI MANTOVANI! RIBALTONE HUESCA! Sugli sviluppi di un corner, il difensore salta più in alto di tutti e di testa batte l'estremo difensore avversario!

22.37 - FINE PARTITA!

20.20 - Questa sera si gioca per la parte bassa della classifica. Al Celta Vigo basta un punto per salvarsi.

20.15 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.00 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Liga, la cronaca testuale della trentottesima ed ultima giornata del campionato spagnolo. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.