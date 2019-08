LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: ok Nizza, pari Bordeaux, crolla il Monaco

Risultati e marcatori della 2a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Amiens-Lille 1-0

Bordeaux-Montpellier 1-1

Metz-Monaco 3-0

Nimes-Nizza

Tolosa-Dijon 1-0

AMIENS-LILLE 1-0

20.00 - Inizia il match.

7' - Kakuta!! Bella conclusione dalla distanza del numero 10 dell'Amiens, ma Maignan vede partire il tiro e blocca la sfera.

13' - Amiens in avanti con Ghoddos ma la sua conclusione si perde abbondantemente sul fondo.

17' - Bello sviluppo dell'azione da parte del Lille con Ikone che riceve sulla destra ed effettua un cross basso che Gouano allontana.

25' - Abbiamo passato la metà della prima frazione di gara. Poche occasioni fra Amiens e Lille.

29' - Akolo!! Occasione per l'Amiens!! L'esterno d'attacco della formazione di casa tenta un rasoterra da posizione ravvicinata, Maignan compie un ottimo intervento.

34' - Ikone tenta la concussione dalla distanza. Il pallone si perde però sopra la traversa.

39' - Rosso per Soumare!! Lille in dieci!! Intervento rude del centrocampista ospite ai danni di Kakuta e il direttore lo manda anticipatamente sotto la doccia.

20.46 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Reti bianche fra Amiens e Lille ma la formazione di Galtier è in dieci uomini per l'espulsione di Soumare.

21.01 - Al via la ripresa.

49' - Calcio d'angolo per l'Amiens affidato a Ghoddos. Il suo traversone è però fuori dalla portata dei compagni.

52' - Ghoddos si incarica della battuta di un calcio di punizione. La palla termina alta sopra la porta di Maignan.

54' - Ghoddos!! Occasione per l'Amiens!! Tocco ravvicinato dell'esterno d'attacco su cross di Akolo. Maignan ha un grandissimo riflesso e salva.

62' - Spinge il Lille nonostante l'inferiorità numerica. La squadra di Galtier vuole tentare il colpo esterno sul campo di un buon Amiens.

68' - Si fa vedere l'Amiens con un colpo di testa di Guirassy che però va a colpire sulla schiena Djallo e l'azione sfuma.

71' - Gol annullato all'Amiens!! Contropiede da manuale della squadra di casa concluso in rete da Guirassy ma è tutto fermo per una posizione irregolare.

72' - Interviene il VAR!! Gol convalidato!! Silent check per il direttore di gara che conferma quindi la rete di Guirassy.

79' - Il Lille cerca la rete del pareggio ma si espone ai contropiede dell'Amiens come in questo caso: Kakuta parte in campo aperto ma rallenta la sua corsa favorendo poi il recupero di Bradaric.

84' - Punizione da posizione interessante per il Lille affidata a Bradaric. Il suo traversone però è completamente fuori dalla portata dei compagni.

90' - Calcio di punizione per il Lille affidato a Remy. La sua conclusione però va a sbattere contro la barriera.

21.51 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. L'Amiens supera 1-0 il Lille con il gol di Guirassy.

BORDEAUX-MONTPELLIER 1-1

20.00 - Fischio d’inizio

4' - Kalu trova un bel corridoio sulla destra per Sabaly. L'esterno del Bordeaux prova il cross verso il centro ma Ristic mette in fallo laterale.

9' - Ferri!! Occasione per il Montpellier!! Il numero 12 arancioblu si fa trovare pronto fuori area ma la sua conclusione viene respinta da Costil.

15' - Possesso palla nettamente a favore del Bordeaux ma la squadra di Paulo Sousa non è riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Rulli.

20' - Che rischio per Costil!! Il portiere del Bordeaux riceve all'interno dell'area piccola, aspetta che Delort si avvicini e rinvia senza che l'avversario tocchi il pallone facendo sospirare i sostenitori del Matmut-Atlantique.

23' - Gol di Delort!! Montpellier in vantaggio!! Azione superba della formazione ospite con Laborde che riceve da Ferri in scivolata e crossa per la punta, abile a battere Costil con una pregevole semirovesciata.

31' - Bordeaux pericoloso!! Accelerazione di De Preville che serve nello spazio Kalu, Rulli sceglie ottimamente il tempo dell'uscita e sradica il pallone dai piedi del numero 10 della formazione di casa.

39' - Spinge ancora il Montpellier con un cross morbido di Laborde, Koscielny legge bene la traiettoria e allontana di testa.

20.46 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Montpellier avanti 1-0 sul campo del Bordeaux.

21.02 - Si riparte.

46' - Palo di Kalu!! Occasione per il Bordeaux!! Azione personale del numero 10 della formazione di casa che si gira sul lato sinistro dell'area e calcia con potenza cogliendo il palo esterno della porta di Rulli.

52' - Mexer!! Sugli sviluppi di un corner il difensore del Bordeaux stacca più in alto di tutti ma la sua incornata termina alta sopra la traversa.

58' - Calcio di punizione per il Montpellier affidato a Delort. Il suo invito verso l'area di rigore viene respinta dalla difesa del Bordeaux.

64' - In avanti ancora il Bordeaux alla ricerca del pareggio. La conclusione dalla distanza di Maja viene neutralizzata da Rulli.

69' - Gol di Maja!! Pareggia il Bordeaux!! Svarione da parte di Congre che lancia in campo aperto l'attaccante inglese, abile a superare Rulli.

75' - Siamo giunti alla mezzora di gioco. Parità ristabilita al Matmut-Atlantique fra Bordeaux e Montpellier: 1-1 il punteggio.

82' - Kalu!! Azione insistita del Bordeaux in area di rigore conclusa poi dal tiro del numero 10 che però risulta un passaggio per Rulli.

88' - Gol di Camara!! Montpellier in vantaggio!! Passaggio filtrante di Laborde per il neo entrato che supera Costil in uscita. Restano dubbi sulla posizione dell'attaccante.

89' - Gol annullato!! Silent-check per il direttore di gara con la sala VAR, rete non convalidata per fuorigioco.

21.49 - Il direttore di gara manda le squadre sotto la doccia. Finisce 1-1 il match fra Bordeaux e Montpellier.

METZ-MONACO 3-0

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

6' - Salvataggio sulla linea di Badiashile!! Metz ad un passo dal vantaggio!! Diallo parte in campo aperto, aggira Lecomte e batte a rete ma il difensore del Monaco è provvidenziale a salvare sulla linea.

8' - Giallo in area di rigore del Monaco con Glik che pare abbia toccato il pallone con la mano. Il direttore di gara viene richiamato dal VAR.

9' - Calcio di rigore per il Metz!! Dopo aver rivisto l'azione, l'arbitro ha fischiato la massima punizione per i padroni di casa e ammonito Glik.

10' - Gol di Diallo!! Metz in vantaggio!! L'attaccante granata calcia con decisione e supera Lecomte per il vantaggio dei padroni di casa.

15' - Calcio di punizione per il Monaco affidato a Boschilia. La sua conclusione si spegne sopra la traversa.

20' - Buon lancio di Cohade per Diallo. L'attaccante del Metz viene però fermato molto bene da Glik.

26' - Ben Yedder si incarica della battuta di un calcio di punizione dal limite dell'area. Il neo acquisto del Monaco colpisce la barriera e l'azione sfuma.

33' - Rosso ad Aguilar!! Monaco in dieci uomini!! Intervento a piedi uniti del difensore monegasco ai danni di Nguette. Giusta l'espulsione.

40' - Cinque minuti alla fine della prima frazione di gara. Si mette male per il Monaco, sotto di un gol e di un uomo.

20.49 - Finisce il primo tempo. Metz avanti 1-0 sul Monaco con la formazione di Jardim in inferiorità numerica per l'espulsione di Aguilar.

21.06 - Fischio d’avvio del secondo tempo.

52' - Gol di Diallo!! Il raddoppio del Metz!! Azione confusa in area del Monaco sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il più lesto ad arrivare sul pallone è l'attaccante granata che supera Lecomte.

57' - Strada sempre più in salita per la squadra di Jardim che è sotto 2-0 e in inferiorità numerica.

63' - Calcio di punizione per il Monaco affidato a Golovin. Il centrocampista russo crossa verso il centro ma Oukidja chiama il pallone e lo fa suo.

68' - Gol di Cohade!! Terzo gol del Metz!! Affonda il Monaco con i granata che trovano il tris con una conclusione dalla distanza del.loro numero 24.

73' - Il Monaco non c'è più. Spinge il Metz con Centonze sulla fascia destra. Il suo traversone è però fuori dalla portata dei compagni.

79' - Avanza sempre il Metz con Diallo che chiede lo scambio con Boulaya ma la difesa del Monaco si chiude bene.

85' - Ultimi cinque minuti di accademia per il Metz che è avanti incredibilmente 3-0 contro il Monaco.

88' - Niane!! Occasione per il Metz!! Il neo entrato riceve in area di rigore e calcia ad incrociare. Lecomte vola a mettere in corner.

21.55 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Trionfo del Metz che ha affondato il Monaco per 3-0.

NIMES-NIZZA 1-2

20.00 - Al via il primo tempo.

3' - Spinge il Nizza con Miguel. Il suo traversone verso il centro dell'area viene allontanato da Dante, ben piazzato.

7' - Calcio di rigore per il Nizza!! Tocco di mano in area di Briancon. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna la massima punizione per gli ospiti.

8' - Gol di Cyprien!! Nizza in vantaggio Calcio di rigore battuto perfettamente dal centrocampista rossonero e Bernardoni è battuto.

15' - Gol di Ganago!! Il raddoppio del Nizza!! Dormita della difesa del Nimes sulla punizione calciata dal lato destro dell'area da Cyprien. L'attaccante sbuca all'interno dell'area piccola e con un tocco sotto supera Bernardoni.

24' - Che occasione per Lees-Melou!! Nizza ad un passo dal tris!! Pallone geniale di Sacko per il centrocampista che a tu per tu con Bernardoni fallisce la palla del 3-0.

32' - Gol annullato al Nimes!! Ferhat riceve palla sul lato destro dell'area e mette un pallone a rimorchio per la rete di Ripart. Tutto fermo perché sul tocco di Valls, il numero 10 della formazione di casa era in fuorigioco.

39' - Buon passaggio di Valls per lo scatto di Bobichon. Fa ottima guardia Dante che riesce a recuperare il pallone.

43' - Calcio di rigore per il Nizza!! Dopo aver visionato il VAR il direttore di gara sanziona un'entrata in ritardo di Cyprien ai danni di Miguel.

45' - Gol di Ripart!! Il Nimes riapre il match!! Esecuzione perfetta quella dell'attaccante di casa, Clementia è battuto.

20.52 - Finisce il primo tempo dopo sei minuti di recupero. Nizza avanti 2-1 sul campo del Nimes.

21.09 - Inizia il secondo tempo.

50' - Rosso per Racine!! Nizza in dieci!! Il difensore rossonero, già ammonito, atterra Ferhat e riceve il doppio giallo guadagnando anticipatamente la via degli spogliatoi.

56' - Ferhat!! Occasione per il Nimes!! Il numero 10 biancorosso calcia da posizione ravvicinata ma il pallone si perde sul fondo.

63' - Spinge ancora il Nimes con un traversone di Miguel che però non trova nessun compagno di squadra.

66' - Miguel!! Ancora padroni di casa in avanti con l'esterno sinistro che prova a far male a Clementia ma la sfera si perde sul fondo.

74' - Spinge ancora il Nimes con Sarr che prova un lancio profondo per le punte ma la sfera termina fra le braccia di Clementia.

80' - Sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Briancon prova la conclusione dalla distanza ma il pallone sorvola la traversa della porta di Clementia.

88' - Vibranti proteste dei giocatori e del pubblico del Nimes per un tocco di mano, a braccio largo, di Dante in area di rigore. Il direttore di gara fa proseguire.

91' - Saranno ben otto i minuti di recupero.

96' - Attacca a testa bassa il Nimes alla ricerca disperata del 2-2 ma si difende con tutti gli effettivi il Nizza, in dieci uomini per il rosso a Racine.

97' - Rosso a Martinez!! Nimes in dieci!! Il difensore di casa, già ammonito, stende Thuram e viene ammonito per la seconda volta.

22.03 - Non c'è più tempo. Dopo un sette minuti di recupero nel primo tempo e otto nel secondo finisce il match con il successo del Nizza 2-1 sul campo del Nimes.

TOLOSA-DIJON 1-0

20.00 - Si parte.

5' - Calcio d'angolo per il Tolosa affidato a Vainqueur. Runarson sbaglia completamente l'uscita ma Coulibaly ci mette una pezza e allontana di testa.

11' - Si fa vedere il Dijon con Amalfitano che prova il cross verso il centro dell'area ma Reynet chiama il pallone e lo fa suo in uscita.

18' - Spinge il Tolosa con Dossevi che tenta un cross per Makengo. Il trequartista impenna il pallone con il ginocchio, Ecuele Manga libera l'area di rigore.

24' - Alphonse!! L'esterno del Dijon prova l'incursione in area ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

29' - Gradel!! Buon aggancio dell'esterno d'attacco del Tolosa che calcia in porta. Il pallone è però troppo debole e viene bloccato da Runarsson.

34' - Si fa vedere il Dijon con Amalfitano ma il suo traversone verso il centro dell'area non trova nessun compagno di squadra.

39' - Makengo!! Conclusione dalla distanza del trequartista viola, Runarsson alza la sfera sopra la traversa ma il direttore assegna comunque la rimessa dal fondo.

20.46 - Finisce senza reti e con poche emozioni il primo tempo di Tolosa-Dijon.

21.03 - Battuto il primo pallone della ripresa.

46' - Jeannot!! Occasione per il Dijon!! Grandissima conclusione al volo del numero 29 biancorosso, Reynet vola a respingere il pallone.

51' - Ancora Jeannot!! Dijon pericoloso!! Ha il piede caldo il trequartista biancorosso che calcia ancora al volo dalla distanza mettendo di un soffio a lato.

54' - Gol di Makengo!! Tolosa in vantaggio!! Koulouris riceve nello spazio da Gradel. L'attaccante manda al bar Coulibaly e serve il trequartista che con un tocco di precisione supera Runarsson.

58' - Jeannot!! Occasione per il Dijon!! Calcio di punizione per gli ospiti affidato al fantasista, Reynet però vince ancora una volta il duello salvando tutto.

63' - Gradel!! Stacco di testa dell'attaccante del Tolosa ma Runarsson in tuffo riesce a respingere la sfera.

67' - Palo di Koulouris!! Occasione per il Tolosa!! Colpo di testa dell'attaccante greco su cross di Dossevi ma la sfera impatta sul montante e termina sul fondo.

71' - Azione in velocità del Dijon con Sammaritano che cerca il passaggio filtrante ma la sfera viene intercettata dalla difesa del Tolosa.

76' - Calcio di punizione affidato a Sammaritano. Il passaggio corto è per Alphone che calcia di prima intenzione senza trovare lo specchio della porta.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco al Municipal. Tolosa avanti 1-0 sul Dijon.

85' - Koulouris!! Conclusione a giro dell'attaccante del Tolosa dall'interno dell'area di rigore. Runarsson blocca in tuffo.

89' - Tavares!! Colpo di testa dell'attaccante del Dijon sugli sviluppi di un corner, sfera che termina alta sopra la traversa.

21.53 - Finisce qui. Il Tolosa supera di misura il Dijon 1-0 grazie al gol di Makengo.

19.55 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco. Fra poco al via la seconda giornata di Ligue 1.

19.35 - Saranno cinque le sfide che si disputeranno alle ore 20 e che seguiremo in diretta.

Amiens-Lille

Bordeaux-Montpellier

Metz-Monaco

Nimes-Nizza

Tolosa-Dijon

19.34 - Nell'anticipo del venerdì sera il Lione ha travolto l'Angers per 6-0 mentre nel match delle 17.30 Nantes e Olympique Marsiglia hanno pareggiato per 0-0.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare della seconda giornata di Ligue 1.