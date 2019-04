LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Manita Lille e tris Nizza!

Premi F5 per aggiornare la pagina

AMIENS-STRASBURGO 0-0

FINALE!

60' Attacca l'Amiens, lo Strasburgo, però, risponde colpo su colpo.

46' Si riparte!

Fine primo tempo

30' Sissoko ammonito per proteste

14' Strasburgo in avanti, ma Thomasson non è fortunato nella deviazione a rete.

10' Timité sfiora il gol, ma il pallone finisce a lato!

1' Si parte!

ANGERS-REIMS 1-1

FINALE!

72' GOOOOOL ANGERS!!! MANCEAU! Arriva il pari quasi immediato dell'Angers!

64' GOOOOL REIMS!!! CAFARO! Vantaggio degli ospiti con la bella rete del calciatore che va a segno in scivolata!

60' Spinge l'Angers, ma il gol non arriva!

46' Si riparte!

Fine primo tempo

35' Angers in controllo del match, ma non arriva il gol. Sempre 0-0 con il Reims che resiste.

21' Abdelhamid ammonito per gioco falloso.

10' Meglio l'Angers in questa primo scorcio di gara.

1' Si parte!

CAEN-DIJON 1-0

FINALE!

68' GOOOOOL CAEN!!! FAJR! Arriva il vantaggio della squadra di casa con il bel diagonale del calciatore!

47' Lautoa ammonito per gioco scorretto!

46' Si riparte!

Fine primo tempo

40' Caen in avanti: calcio di punizione pericoloso con Guilbert che spreca da posizione favorevole!

20' Ammonito Tchokounte per gioco falloso.

15' Succede poco in questo inizio di gara: zero tiri da una parte e dall'altra.

1' Si parte!

LILLE-NIMES 5-0

FINALE!

93' GOOOOOOL LILLE!!! FONTE!!! Arriva il quinto gol per il Lille!

80' GOOOOOL LILLE! PAPE!!! Ancora un gol per il Lille: poker al Nimes!

73' GOOOOOL LILLE! CELIK! Dilaga la squadra di casa che trova anche il gol del 3-0!

62' GOOOOOL LILLE! BAMBA!!! Arriva anche il raddoppio per la squadra di casa

51' GOOOOL LILLE! REMY! Vantaggio dei padroni di casa con l'esperto attaccante che batte Bernardoni con un preciso sinistro su assist di Soumaré.

46' Si riparte!

Fine primo tempo

35' Thiago Mendes prova ad accendere la manovra avversaria, ma il suo traversone non trova nessun compagno.

30' Il Lille non riesce a sfondare il muro del Nimes. Dopo mezz'ora c'è poco da segnalare.

25' Ammonito Remy per comportamento non regolamentare.

21' Miguel! Il Nimes si rende insidioso, ma il tiro del calciatore ospite finisce fuori di un soffio!

6' Soumaré subito pericoloso: il suo tiro dalla media distanza, però, finisce a lato!

1' Si parte!

NIZZA-GUINGAMP 3-0

FINALE

75' GOOOOL NIZZA!!! TRIS ATAL! Arriva anche il tris della squadra di casa con la tripletta di Atal, protagonista del match!

68' GOOOOOL NIZZA!!! RADDOPPIA ATAL! Arriva anche il secondo gol per i padroni di casa con la doppietta di Atal.

60' Il Guingamp resiste e, anzi, prova a spingere.

46' Si riparte!

Fine primo tempo

30' Dopo il gol, il Nizza ha gestito il vantaggio anche se il Guingamp ha provato a rendersi pericoloso.

10' GOOOL NIZZA! ATAL! Vantaggio dei padroni di casa con un bel diagonale. Cambia il risultato!

8' Herelle pericoloso! Sfiora il gol il Nizza, ma il colpo di testa del calciatore locale finisce fuori di pochissimo!

1' Si parte!

14.41 Il Lille, secondo in classifica, deve vincere per rintuzzare l'attacco del Lione, vittorioso per 3-2 contro il Bordeaux

14.30 Ieri si è giocata la finale di Coppa di Francia con la vittoria ai rigori del Rennes sul Paris Saint-Germain. Oggi in programma la 34/a giornata con cinque gare alle ore 15.00: Amiens-Strasburgo, Angers-Reims, Caen-Dijon, Lille-Nimes, Nizza-Guingamp. In serata alle 21 spicca l'impegno del Marsiglia contro il Nantes.

Amanti del calcio francese, un cordiale saluto da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta testuale delle sfide valide per la 33a giornata di Ligue 1.