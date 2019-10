LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Metz in vantaggio sul Nantes con Diallo

SEGUI IN DIRETTA LE GARE DELLE 20. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ANGERS-BREST 0-1

20.01 - Inizia il match.

6' - Ospiti propositivi con Grandsir che pesca Charbonnier sulla corsa ma l'attaccante del Brest viene colto in posizione di fuorigioco.

10' - Ancora Brest in avanti con Charbonnier che prova ad esplodere il destro da fuori area, si salva la difesa dell'Angers.

14' - Azione di El Melali sulla fascia destra. L'esterno bianconero viene atterrato da Baal e guadagna un calcio di punizione.

19' - Il Brest costruisce di più ma è impreciso, come in occasione della conclusione di Faussurier completamente fuori misura.

25' - Calcio d'angolo per l'Angers. Mangani si presenta dalla bandierina, ma il suo cross è di facile lettura per i difensore del Brest.

28' - El Melali!! Occasione per l'Angers!! Ancora Mangani da corner serve la testa dell'esterno bianconero, ma Larsonneur toglie il pallone dalla porta.

35' - Alioui!! Pennellata di Mangani per l'attaccante dell'Angers che colpisce testa deviando sopra la traversa.

40' - Ultimi cinque minuti del primo tempo: Angers e Brest sempre ferme sullo 0-0.

20.48 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 fra Angers e Brest.

21.03 - Ripresa al via.

51' - Il Brest apre la ripresa in avanti ma il destro da fuori area di Autret si spegne abbondantemente sul fondo.

56' - Mangani porta palla sulla trequarti, avanza e prova ad esplodere il mancino ma il centrocampista dell'Angers non inquadra lo specchio della porta.

60' - Angers in avanti con Traoré ma la conclusione del centrocampista bianconero termina a lato.

67' - Gol di Cardona!! Brest in vantaggio!! Lasne pesca l'attaccante sul lato destro dell'area. La sua conclusione si spegne alle spalle di Butelle.

72' - Pereira!! Occasione per l'Angers!! Traversone di Pellenard per la testa del centrocampista bianconero ma il suo colpo di testa viene deviato in corner dall'ottimo intervento di Larsonneur.

77' - Traoré!! Occasione per l'Angers!! Colpo di testa del centrocampista bianconero su cross di Mangani, Larsonneur salva tutto.

81' - Angers ancora in avanti con Pereira ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Brest.

85' - Pavlovic!! Occasione per l'Angers!! Colpo di testa del difensore bianconero su cross di Mangani. Larsonneur alza sopra la traversa.

89' - Pavlovic!! Angers vicino al pari!! Ancora un'incornata del difensore bianconero e ancora Larsonneur super a negare la gioia del gol.

METZ-NANTES 1-0

20.00 - Fischio d’inizio.

5' - Abeid!! Occasione per il Nantes!! Il centrocampista gialloverde calcia dalla distanza ma il pallone si perde di un soffio sul fondo.

10' - Prova a ripartire l'Amiens con Otero ma l'esterno colpisce il pallone con la mano. Punizione per il Metz.

15' - Se n'è andato il primo quarto d'ora. Reti bianche ancora fra Metz e Nantes.

18' - Passaggio profondo di Maiga per Boye ma il difensore del Metz viene colto in posizione irregolare.

23' - Ci prova il Nantes con un destro dalla lunga distanza di Touré ma il pallone non inquadra lo specchio della porta.

29' - Ospiti ancora in avanti con Coulibaly che pesca Simon ma il suo destro si spegne a fondo campo.

33' - Nantes in avanti con Appiah che serve Blas ma la sua conclusione è troppo debole e viene bloccata da Oukidja.

40' - Ci prova il Metz con un passaggio profondo di Gakpa per Diallo ma è tutto fermo per una posizione irregolare dell'attaccante.

20.48 - Squadre negli spogliatoi: reti bianche fra Metz e Nantes.

21.04 - Battuto il primo pallone della ripresa.

47' - Nantes che ci prova con un colpo di testa di Coulibaly. Pallone troppo centrale, nessun problema per Oukidja.

52' - Ambrose!! Occasione per il Metz!! Cross al bacio di Centonze per la testa del numero 9 granata ma il pallone si perde sopra la traversa.

57' - Intervento falloso di Sunzu ai danni di Bristol. Calcio di punizione per il Nantes.

63' - Rosso per Molla Wagué!! Nantes in dieci!! L'ex Udinese interviene in maniera scomposta su Diallo. Punizione per il Metz e gialloverdi in inferiorità numerica.

66' - Spinge il Metz con Traoré ma la sua conclusione dalla distanza viene respinta da un difensore del Nantes.

70' - Venti minuti più recupero al termine del match. Reti bianche ancora fra Metz e Nantes.

75' - Padroni di casa in avanti con Gakpa che serve Ambrose ma la sua conclusione si perde abbondantemente sul fondo.

80' - Traversone sugli sviluppi di un corner di Traoré e colpo di testa di Gakpa ma il pallone termina a lato.

86' - Gol di Diallo!! Il Metz passa in vantaggio!! Conclusione dall'interno dell'area di rigore del centravanti granata, Lafont è battuto.

NIMES-AMIENS 1-0

20.00 - Si parte.

2' - Subito padroni di casa in avanti con Duljevic ma la sua conclusione viene neutralizzato senza problemi da Gurtner.

10' - Sono trascorsi i primi dieci minuti di gioco a Nimes ma ancora poche le occasioni da gol. Gara molto bloccata.

14' - Kakuta si allarga sulla corsia di destra e va al traversone verso l'area, Briancon è attento e mette in corner.

20' - Ci prova il Nimes con una conclusione di Ripart che viene respinta dalla retroguardia dell'Amiens.

25' - Amines pericoloso con Guirassy ma la sua girata dall'interno dell'area è debole e centrale. Blocca Dias.

30' - Intervento falloso di Guirassy ai danni di Theo Valls, punizione per il Nimes.

36' - Poche occasioni da gol in questo frangente con il gioco che è spezzettato per continui fischi del direttore di gara.

41' - Gol di Pablo Martinez!! Nimes in vantaggio!! Assist su calcio d'angolo di Philippoteaux per la rasoiata del difensore che si spegne alle spalle di Gurtner.

44' - Kakuta!! Occasione per l'Amiens!! Conclusione precisa del trequartista ospite, con Dias che toglie il pallone dall'angolino.

20.47 - Finisce il primo tempo. Nimes avanti 1-0 sull'Amiens.

21.02 - Inizia il secondo tempo.

49' - Valls!! Occasione per il Nimes!! Destro da fuori area del centrocampista biancorosso, pallone che si perde di un soffio sul fondo.

53' - Risponde l'Amiens con una conclusione di Otero dalla lunga distanza, respinta dalla retroguardia del Nimes.

57' - Palo di Mendoza!! Amiens pericolosissimo!! Blin pesca l'esterno in area di rigore ma la sua girata con il mancino si stampa sul montante.

62' - Sarr!! Sventola dalla distanza dell'esterno del Nimes. Gurtner blocca a terra.

68' - Intervento falloso di Denkey ai danni di Dibassy. Ci sarà un calcio di punizione per l'Amiens.

73' - Ci stiamo avviando verso la mezzora della ripresa: Nimes sempre avanti 1-0 sull'Amiens.

77' - Spinge il Nimes alla ricerca del gol del raddoppio, si difende e riparte invece l'Amiens.

82' - Intervento falloso di Dibassy ai danni di Denkey. Calcio di punizione per il Nimes.

85' - Mendoza!! Amiens vicino al pareggio!! Diagonale dall'interno dell'area dell'esterno, Dias in tuffo salva la sua porta.

REIMS-MONTPELLIER 1-0

20.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

3' Gol di Abdelhamid!! Reims in vantaggio!! Il difensore biancorosso svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner battuto da Cafaro e supera Rulli.

8' - Ancora Reims con Doumbia ma la sua conclusione da posizione decentrata si perde abbondantemente sul fondo.

10' - Laborde!! Occasione per il Montpellier!! Sugli sviluppi di un corner, l'attaccante arancioblu stacca più in alto di tutti ma mette alto di poco.

12' - Hilton!! Montpellier ad un passo dal pareggio!! Sempre su azione dalla bandierina, il difensore salta di testa ma spedisce alto di un niente.

20' - Venti minuti sul cronometro, Reims avanti 1-0 sul Montpellier grazie alla rete siglata da Abdelhamid.

23' - Cafaro innesca Foket sulla fascia destra. Il suo tentativo di cross viene deviato in corner da Oyongo.

30' - Abdelhamid insegue un pallone nella metà campo avversaria ma finisce per commettere fallo su Laborde. Punizione per il Montpellier.

33' - Gol di Oudin!! Raddoppio del Reims!! Doumbia serve il trequartista che da buona posizione trova il gol del 2-0.

35' - Il VAR annulla il gol!! Dopo aver rivisto l'azione al monitor, il direttore di gara non convalida la rete per una posizione di fuorigioco di Oudin.

44' - Ancora Reims in avanti con Cafaro che calcia dall'interno dell'area. Destro che si spegne di molto a lato.

20.47 - Non c'è più tempo: squadre al riposo con il Reims avanti 1-0 sul Montpellier.

21.02 - Riprende il match.

49' - Si fa vedere il Montpellier con Mullet ma la sua conclusione viene respinta da un giocatore del Reims.

55' - Intervento falloso di Le Tallec ai danni di Doumbia. Calcio di punizione in favore del Reims.

60' - Se n'è andato il primo quarto d'ora in questa ripresa. Reims sempre avanti 1-0 sul Montpellier.

63' - Cafaro!! Occasione per il Reims!! Conclusione angolata dell'esterno biancorosso, Rulli in tuffo devia in corner.

67' - Hilton!! Occasione per il Montpellier!! Colpo di testa del difensore arancioblu sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone alto di un soffio.

70' - Ancora Reims in avanti. Passaggio filtrante di Oudin per Donis ma la sua conclusione viene bloccata facilmente da Rulli.

77' - Donis!! Destro dell'attaccante del Reims, Rulli blocca a terra senza problemi.

82' - Calcio di punizione per il Reims per un intervento irregolare di Le Tallec ai danni di Romao.

87' - Skuletic!! Occasione per il Montpellier!! Colpo di testa del neoentrato su cross di Savanier, ma la sfera termina alta di un soffio.

TOLOSA-LILLE 2-0

20.00 - Primo tempo al via.

4' - Intervento falloso di Gabriel ai danni di Gradel. Calcio di punizione per il Tolosa.

8' - Gara troppo spezzettata da interventi del direttore di gara. A compiere una scorrettezza questa volta è Sylla ai danni di Araujo. Punizione per il Lille.

11' - Said!! Ci prova il Tolosa con il suo trequartista, abile a calciare dalla distanza dopo un'azione da corner. Pallone che sorvola la porta di Maignan.

14' - Sangaré!! Occasione per il Tolosa!! Assist dell'ex romanista Vainqueur per il centrocampista viola. La sua conclusione è angolatissima ma Maignan mette in corner.

20' - Soumaré atterra fallosamente Vainqueur. Ci sarà un calcio di punizione per il Tolosa.

27' - Serata no per il Tolosa che deve già compiere il secondo cambio della serata: fuori Diakité dentro Goncalves. In precedenza Sanogo ha sostituito Said.

31' - Palo di Sanogo!! Tolosa vicino al vantaggio!! L'attaccante viola riceve da Dossevi e si coordina bene ma la sua conclusione coglie il montante della porta di Maignan.

36' - Osimhen!! Lille vicino al vantaggio!! Corner di Bamba per la testa del centravanti che da ottima posizione mette alto.

40' - Risponde il Tolosa con Dossevi che conclude dal limite dell'area mettendo abbondantemente a lato.

45' - Traversa di Gradel!! Occasione per il Tolosa!! Conclusione dell'esterno viola in seguito ad una ripartenza con il pallone che si stampa sul montante della porta di Maignan.

20.48 - Dopo tre minuti di recupero l'arbitro dice che può bastare: reti inviolate all'intervallo fra Tolosa e Lille.

21.03 - Si riparte.

50' - Spinge il Tolosa con Sylla che pennella un pallone preciso per Koulouris ma il suo colpo di testa termina fra le braccia di Gurtner.

57' - Gol di Sanogo!! Tolosa in vantaggio!! L'attaccante viola svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina superando di testa Maignan.

62' - Palo di Araujo!! Lille pericolosissimo!!Prova a reagire il Lille con una conclusione dalla distanza di Araujo ma la sfera impatta il montante.

64' - Calcio di rigore per il Tolosa!! Tocco di mano di Jeremy Pied all'interno dell'area, il VAR richiama l'attenzione dell'arbitro che assegna la massima punizione per i padroni di casa.

66' - Gol di Gradel!! Il raddoppio del Tolosa!! Conclusione precisa dell'esterno viola e palla in fondo al sacco.

72' - Bradaric serve Bamba sulla corsia di sinistra. Il suo tentativo di cross viene deviato in corner dall'ottimo intervento difensivo di Gradel.

76' - Koulouris!! L'attaccante del Tolosa colpisce di testa su cross di Sylla. Pallone che sorvola la traversa.

82' - Calcio di rigore per il Tolosa!! Ancora un tocco di mano di Pied visto dal VAR. Sarà massima punizione per i padroni di casa.

84' - Gradel calcia alto!! Rigore fallito dall'esterno viola che calcia alto sopra la traversa.

87' - Ultimi assalti del Lille. José Fonte colpisce di testa su cross di Yazici ma il pallone termina a fondo campo.

19.55 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.35 - Sono cinque le gare che si giocheranno fra poco più di venticinque minuti:

Angers-Brest

Metz-Nantes

Nimes-Amiens

Reims-Montpellier

Tolosa-Lille

19.30 - Nell'anticipo delle 17.30 Lione e Dijon hanno pareggiato per 0-0.

Amanti del calcio francese buona sera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare della 10a giornata di Ligue 1.