LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Male il Manchester United, super Haller

17.55 - Arrivano i finali delle partite delle ore 16 della terza giornata di Premier League, ecco i risultati:

Brighton-Southampton 0-2

Manchester United-Crystal Palace 1-2

Sheffield United-Leicester 1-2

Watford-West Ham 1-3

1' - Partiti!

5' - Il Manchester United prove i primi affondi, operazione riscatto per la squadra di Solskjaer.

11' - Si gioca soltanto ad una metà campo, nessuna però grande occasione per i padroni di casa.

19' - Funzione bene la corsia di destra del Manchester con James ed il grande ex Wan-Bissaka.

24' - Traversone basso di Shaw per Pogba, il francese viene anticipato e pallone in calcio d'angolo.

26' - Tentativo su calcio di punizione di Rashford, il destro dell'inglese termina però alto sopra la traversa.

32' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! HA SEGNATO AYEW! A sorpresa arriva il vantaggio del Crystal Palace, Ayew si inserisce sul filo del fuorigioco e non sbaglia a due passi da De Gea.

33' - Primo cambio per lo United, problemi fisici per Shaw ed in campo Ashley Young.

37' - ZAHA! Ad un passo dal raddoppio il Palace, Zaha tutto solo davanti a De Gea calcia con il mancino ma mura l'estremo difensore spagnolo.

41' - Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore dello United, sul punto di battuta come sempre Paul Pogba.

42' - Ha provato con il destro Pogba, sfera che termina a lato.

45' - Concessi cinque minuti di recupero.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - Spinge il Manchester United, qualche fischio dell'Old Trafford.

55' - Tentativo di Martial, gioco fermo per un fallo dell'attaccante francese.

61' - Continua ad attaccare lo United, difesa di ferro quella del Palace questo pomeriggio.

65' - Dato del possesso in favore del Manchester United ma latitano i tiri in porta per la formazione di Solskjaer.

69' - CALCIO DI RIGORE IN FAVORE DELLO UNITED! Sgambetto di Milivojevic ai danni di McTominay all'interno dell'area di rigore.

70' - RIGORE FALLITO DA RASHFORD! PALO! Dopo Pogba tocca a Rashford, calcia in diagonale l'inglese che spiazza l'estremo difensore ma colpisce il palo.

75' - Nuovo attaccante in campo per il Palace, fuori Ayew ed in campo l'ex Liverpool Benteke.

78' - Assalto del Manchester United, qualche fischio dalle tribune dell'Old Trafford.

81' - VAR all'opera, probabile un nuovo calcio di rigore in favore della formazione di Solskjaer dopo il contatto tra Rashford e Kelly.

82' - Non concesso il calcio di rigore al Manchester United.

84' - Pogba prova la conclusione dalla distanza, pallone che termina a lato. Intanto spazio anche Juan Mata.

86' - Nel Palace cartellino giallo per Guaita, perdita di tempo del portiere della formazione ospite.

89' - GOL DELLO UNITED! HA SEGNATO JAMES! Arriva il pari all'Old Trafford, pallone in area di rigore per il giovane David James che lascia partire il destro a giro che termina all'incrocio dei pali.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

93' - GOL DEL PALACE! HA SEGNATO VAN AAHNOLT! Doccia fredda per il Palace, pallone perso da Pogba che innesca Zaha che calcia e trova la papera di De Gea.

---FINALE---

1' - Partiti!

6' - Brighton che prova ad attaccare, grande occasione per Maupay che di testa non inquadra lo specchio della porta.

14' - Tentativo di Adams che arriva in area di rigore ma non riesce a calciare.

22' - Primo cartellino giallo della gara, Ward-Prowse il destinatario per uno sgambetto ai danni di Andone.

25' - Il Southampton non riesce ad approfittare di un calcio d'angolo, i Saints continuano ad attaccare.

28' - Partita bloccata ed abbastanza maschia, il Brighton erge il muro difensivo sugli affondi del Southampton.

30' - BRIGHTON IN DIECI! ROSSO DIRETTO PER ANDONE! Svolta nella sfida, cartellino rosso per Florin Andone dopo un intervento durissimo ed in gamba tesa ai danni di Valery.

38' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO DUNK! Nonostante l'inferiorità numerica arriva il vantaggio dei padroni di casa, colpo di testa di Dunk sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

40' - ANNULLATO IL VANTAGGIO AL BRIGHTON! Interviene il VAR e viene annullata per fuorigioco la rete di Dunk.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

49' - Il Brighton nonostante l'inferiorità numerica attacca alla ricerca del vantaggio.

51' - Tentativo dalla distanza di Trossard, pallone che termina di poco a lato.

55' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO DJENEPO! Nemmeno il tempo di entrare in campo al posto di Valery, Djenepo dal limite scocca il destro a giro che non lascia scampo a Ryan in tuffo.

64' - Scatenato Djenepo, il nuovo entrato sta seminando il panico nella retroguardia del Brighton.

71' - Controlla agevolmente la formazione ospite forte anche della superiorità numerica.

80' - Sterili gli attacchi del Brighton, si fa sempre più complicata senza Florin Andone.

82' - Filtrante di Boufal per Redmond, l'attaccante inglese viene però chiuso da Dunk.

91' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO REDMOND! Il Southampton chiude l'incontro, traversone basso di Boufal per Redmond che a porta vuota non può sbagliare.

---FINALE---

1' - Partiti!

7' - Ci ha provato Tielemans con un mancino dalla distanza, pallone che termina a lato.

12' - Colpo di testa di Maddison, sfera che termina ampiamente a lato.

18' - Altro colpo di testa del Leicester, stavolta Vardy ma sfera che finisce fuori.

21' - Lundstram esplode il destro, sfera che sfiora la traversa della porta di Kasper Schmeichel.

32' - Per la seconda volta consecutiva Vardy si presenta davanti al portiere avversario ma viene beccato in posizione irregolare.

38' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO VARDY! Passaggio in profondità con l'esterno del destro di Maddison, Vardy stavolta in posizione regolare non perdona e con il mancino manda in rete.

44' - Ultimi assalti dello Sheffield quando ci stiamo avvicinando al termine del primo tempo.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

52' - Il Leicester continua ad attaccare per provare a raddoppiare e chiudere la sfida.

55' - E' arrivato il momento della bandiera dello Sheffield, in campo Billy Sharp.

61' - PAREGGIO DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO MCBURNIE! Arriva il pareggio dei padroni di casa, colpo di testa perfetto di McBurnie che batte Schemeichel.

65' - Fischiato un fallo in attacco allo Sheffield, spinge la formazione neo promossa in Premier League.

70' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO BARNES! Nuovo vantaggio del Leicester, super gol di Barnes che lascia partire un destro di contro balzo che si insacca in rete.

76' - Tentativo ravvicinato di Sharp, arriva però la risposta in tuffo di Schmeichel.

78' - Nello Sheffield in campo anche l'ex meteora della Lazio, Ravel Morrison.

80'- Attacca lo Sheffield, resiste la retroguardia del Leicester.

---FINALE---

1' - Partiti

1' - Grande inizio del West Ham, calcio di rigore per la formazione ospite.

2' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO NOBLE! Calcio di rigore perfetto di Noble e avanti il West Ham.

11' - Watford che prova qualche offensiva per riprendere la parità, West Ham ben messo in campo.

16' - Cleverley tenta la conclusione dalla distanza, ribatte la difesa del West Ham.

17' - GOL DEL WATFORD! HA SEGNATO GRAY! Il Watford ristabilisce la parità, filtrante di Hughes per Gray che tutto solo davanti alla porta di Fabianski lo infila con un diagonale di destro.

22' - Colpo di scorpione di Haller dopo la sponda di Yarmolenko, il tacco dell'olandese viene respinto in tufo da Foster.

27' - Vicino al vantaggio il Watford, traversone basso di Holebas per Gray che prova la stoccata con il mancino e sfera che sfiora il palo.

31' - Comincia il riscaldamento Pablo Fornals, non perfette le condizioni fisiche di Manuel Lanzini.

37' - Pallino del gioco in mano al West Ham, sempre pericoloso il Watford in contropiede.

43' - Partita molto frizzante, Watford e West Ham si stanno affrontando a viso aperto.

45' - Concessi quattro minuti di recupero.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

49' - Proteste del Watford, probabile tocco di mano di Ogbonna nella propria area di rigore.

51' - Mancino a giro dalla distanza di Yarmolenko, tuffo di Foster che blocca in due tempi.

55' - HUGHES! Colossale occasione fallita dal Watford, traversone basso di Gray per Hughes che con il mancino a porta vuota spara alto.

57' - Antonio appena entrato viene lanciato in area di rigore, l'inglese però si allunga troppo la sfera favorendo l'uscita di Foster.

64' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO HALLER! Ritrova il vantaggio il West Ham, prima rete in Premier League per Haller. L'ex Eintracht Francoforte non sbaglia il tap-in dopo il traversone basso di Felipe Anderson.

72' - Per il Watford sta per scoccare il momento dell'ingresso in campo di Welbeck.

73' - TRIS WEST HAM! HA SEGNATO HALLER! Il West Ham chiude l'incontro, calcio d'angolo per gli Hammers e rovesciata vincente di Haller che porta avanti di due reti la propria squadra.

75' - Crisi nera per il Watford vicina alla terza sconfitta in altrettante gare.

78' - Fuori Felipe Anderson nel West Ham, dentro lo spagnolo Pablo Fornals.

84' - Ultimi attacchi del Watford ma speranze quasi pari allo zero.

87' - Girata in area di rigore di Gray, sfera che termina alta sopra la traversa.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINALE---

15.45 - Ecco le formazioni ufficiali delle quattro sfide:

Brighton (3-4-3) : Ryan; Duffy, Dunk, Burn; Montoya, Stephens, Propper, March; Maupay, Andone, Trossard.

Southampton (3-4-2-1): Gunn; Bednarek, Vestergaard, Danso; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Valery; Ings, Redmond; Adams.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; James, Lingard, Rashford; Martial.

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Cahill, Kelly, van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Kouyaté; Zaha, Ayew, Schlupp.

Sheffield United (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Freeman, Stevens; McGoldrick, Robinson.

Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Fuchs; Choudhury; Perez, Tielemans, Praet, Maddison; Vardy.

Watford (4-2-2-2): Foster; Kiko, Dawson, Cathcart, Holebas; Doucoure, Capoue; Hughes, Cleverley; Deulofeu, Gray.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Ogbonna, Diop, Masuaku; Noble, Rice; Yarmolenko, Lanzini, Anderson; Haller.

15.30 - Ecco le quattro partite che seguiremo in diretta questo pomeriggio:

Brighton-Southampton

Manchester United-Crystal Palace

Sheffield United-Leicester

Watford-West Ham

15.20 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della terza giornata di Premier League. Dopo gli anticipi che hanno visto in campo Aston Villa-Everton ed Norwich-Chelsea, alle 16 è il turno di quattro partite.