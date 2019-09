LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - United di misura, spettacolo Spurs e Chelsea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.55 - Terminano adesso le sfide giocate alle 16 della quinta giornata di Premier League. Ecco i risultati:

Liverpool-Newcastle 3-1 (giocata alle 13.30)

Manchester United-Leicester 1-0

Wolves-Chelsea 2-5

Tottenham-Crystal Palace 4-0

Brighton-Burnley 1-1

Sheffield-Southampton 0-1

WOLVES-CHELSEA 2-5

1' - Partiti!

4' - Dendoncker prova a penetrare in area di rigore, bloccato da Azpilicueta.

12' - Non una grande partenza per il Chelsea che ha difficoltà nel costruire gioco.

20' - Alza i giri del motore il Chelsea che non riesce però ad impensierire Rui Patricio.

25' - Più di metà primo tempo andato in archivio, Rui Patricio e Kepa inoperosi e risultato che rimane invariato.

27' - Willian libero lungo la corsia destra, pallone in mezzo per Abraham anticipato però da Coady.

29' - Ottima giocata di Willian in area di rigore, finta e prova il destro che termina di poco alto sopra la traversa.

31' - VANTAGGIO CHELSEA! SUPER GOL DI TOMORI! Il Chelsea passa in vantaggio, super gol di Fikayo Tomori che con il destro dalla trequarti batte Rui Patricio.

34' - RADDOPPIO CHELSEA! HA SEGNATO ABRAHAM! Nel giro di tre minuti arriva il raddoppio del Chelsea, grande azione di Tomori che serve Mount. L'inglese serve in area per Abraham che si gira benissimo e deposita in rete.

41' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO ABRAHAM! Traversone di Marcos Alonso e deviazione in rete decisiva del solito Abraham.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - C'è subito spazio per Patrick Cutrone, l'ex Milan al posto di Dendoncker.

55' - GOL DEL CHELSEA! TRIPLETTA DI ABRAHAM! Che gol di Tammy Abraham, fantastica giocata nello stretto dell'inglese che con il destro scarica in rete per la terza volta.

65' - Ancora nessuna occasione per Cutrone per mettersi in mostra, a secco fin qui l'attaccante italiano in Premier League.

66' - Fa tutto bene Mason Mount, arriva in area di rigore e supera pure Rui Patricio ma il suo destro si infrange sull'esterno della rete.

69' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO SAISS! Calcio d'angolo di Moutinho, pallone in mezzo per Saiss che di testa manda alle spalle di Kepa.

73' - Proteste dei calciatori dei Wolves per la caduta di Doherty in area di rigore dopo un contatto con Marcos Alonso, si prosegue.

80' - Ci ha provato di testa Zouma, pallone che termina di poco alto sopra la traversa.

85' - GOL DEI WOLVES! HA SEGNATO CUTRONE! Accorciano i Wolves, Patrick Cutrone mette in rete il suo primo gol in Premier. Conclusione di Doherty, respinta di Kepa e sulla ribattuta è abile l'ex Milan a mandare in rete.

90' - Sei minuti di recupero.

96' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO MOUNT! Spettacolo Chelsea, giocata in area di rigore di Mason Mount che manda alle spalle di Rui Patricio con il destro a giro.

---FINE PARTITA---

MANCHESTER UNITED-LEICESTER 1-0

1' - Partiti!

5' - Leicester ad un passo dal vantaggio, destro in area di rigore di Maddison dopo l'errore di Lindelof ma respinta di De Gea.

6' - CALCIO DI RIGORE PER LO UNITED! Fallo di Soyuncu ai danni di Rashford.

7' - GOL DELLO UNITED! HA SEGNATO RASHFORD! Stavolta l'attaccante inglese non sbaglia dal dischetto e batte Schmeichel per il vantaggio United.

15' - Manchester United che rimane in zona d'attacco, ottimo impatto con la sfida per la squadra di Solskjaer.

25' - Qualche problema per Chilwell dopo lo scontro con McTominay, da valutare le condizioni del terzino del Leicester.

40' - Pressione alta del Manchester United che nega il possesso al Leicester.

45' - Manchester United abbastanza propositivo ma sono pochi i pericoli per Schmeichel.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

54' - Ottimo calcio di punizione in favore del Leicester, intervento irregolare di McTominay ai danni di Tielemans.

55' - Ci ha provato Maddison con il destro, sfera che termina di poco a lato.

61' - Gray tra i più attivi del Leicester per provare a creare pericoli per la porta di De Gea.

67' - Spazio per Fred nel Manchester United che subentra a Nemanja Matic.

75' - Pochi pericoli dalla parti di Schmeichel mentre arriva il cartellino giallo ai danni di Maddison.

82' - Il Manchester United attacca alla ricerca della rete che chiuderebbe definitivamente la sfida.

84' - Calcio di punizione di Rashford con il destro, pallone che si infrange sulla traversa della porta di Schmeichel.

90' - Quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 4-0

1' - Partiti!

2' - Subito Tottenham pericoloso con il solito Son, destro del coreano e sfera bloccata in due tempi da Guaita.

7' - Manovra in zona offensiva adesso il Tottenham che vuole riscattare l'ultima sconfitta casalinga contro il Newcastle.

11' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO SON! Arriva il vantaggio degli Spurs, lancio di Winks per Son che controlla in area, salta due avversari e con il mancino deposita alle spalle di Guaita.

18' - Ci ha provato Harry Kane dalla distanza, pallone che termina di poco a lato.

21' - RADDOPPIO SPURS! AUTORETE DI VAN AANHOLT! Con un pò di fortuna, gli Spurs raddoppiano. Aurier entra in area di rigore e prova il traversone basso, deviazione decisiva di Van Aahnholt che manda alle spalle del proprio portiere.

23' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO SON! Uragano Spurs sul Crystal Palace, traversone di Aurier verso l'area di rigore per Son che si coordina con il mancino e manda alle spalle di Guaita.

33' - Perplesso in panchina Roy Hodgson, male la sua squadra questo pomeriggio a Londra.

41' - Il Tottenham continua a dominare in lungo ed in largo la sfida.

42' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO LAMELA! Stavolta Son si traveste da assist-man, traversone del coreano dalla sinistra per Erik Lamela che appoggia la palla in rete.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

57' - Kane prova a servire Eriksen in area di rigore, arriva però l'anticipo di un difensore.

70' - Tottenham vicino al quinto gol, destro secco di Sissoko che colpisce però il palo alla sinistra di Guaita.

77' - Ordinaria amministrazione per il Tottenham che poco fa ha colpito il palo con Sissoko.

79' - Anche David Beckham in tribuna per osservare la goleada del Tottenham.

85' - Quasi un torello in questi ultimi minuti per il Tottenham a Londra.

90' - Quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

BRIGHTON-BURNLEY 1-1

1' - Partiti!

4' - Murray entra in area di rigore ma al momento del tiro commette fallo ai danni di un avversario.

12' - Lunga corsa sulla corsia mancina di March ma il suo traversone non trova compagni.

20' - Ci prova Wood all'interno dell'area di rigore del Brighton, respinge la difesa di casa.

30' - Cartellino giallo per Lennon, partita che fatica a decollare con pochissime occasioni da rete.

34' - March prova a penetrare in area di rigore ma viene fermato in posizione irregolare.

41' - Sempre March pericoloso per i padroni di casa, grande destro ma altrettanto ottima la respinta in tuffo di Pope che gli nega il gol.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - Il Brighton fa incetta di calci d'angolo senza però riuscire a rendersi realmente pericoloso.

52' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO MAUPAY! Traversone dalla corsia destra di March e deviazione vincente di Maupay in area di rigore.

55' - Ci ha provato Propper di testa, pallone sopra la traversa.

64' - Reazione fin qui assente del Burnley sotto nel punteggio dopo la rete di Maupay.

67' -Il tecnico del Burnley spedisce in campo anche Jay Rodriguez per provare a rimettere in piedi la sfida.

80' - Nel Burnley in campo anche l'ex Udinese Matej Vydra.

88' - Tentativo di Pascal Gross ma sfera che non inquadra lo specchio della porta.

91' - GOL DEL BURNLEY! HA PAREGGIATO HENDRICK! Arriva il pareggio del Burnley quando sembrava più complicato, Hendrick rimette il punteggio in parità.

---FINE PARTITA---

SHEFFIELD-SOUTHAMPTON 0-1

1' - Partiti!

8' - Meglio il Southampton in questo avvio di gara, Sheffield schiacciato.

13' - Southampton ad un passo dal vantaggio, tentativo di Adams che colpisce il palo alla destra di Henderson.

18' - Colpo di testa di Fleck da pochi metri, pallone che sorvola la traversa.

24' - Poteva sicuramente fare meglio Cedric Soares, l'ex Inter riceve in area di rigore ma sbaglia completamente la conclusione.

28' - Traversone di Cedric per il colpo di testa di Adams, ottima la risposta in tuffo di Henderson che nega il vantaggio ai Saints.

37' - Prova ad uscire lo Sheffield dopo le numerose occasioni per lo Sheffield.

39' - Sempre McGoldrick pericoloso, il suo tiro termina di poco a lato.

45' - Qualche problema per McBurnie quando siamo arrivati ormai alla fine del primo tempo.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

52' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO MCBURNIE! Vantaggio dei padroni di casa, calcio di punizione e pallone in area di rigore per McBurnie che da pochi passi da Gunn non sbaglia con il piatto mancino.

53' - ANNULLATO DAL VAR IL GOL DI MCBURNIE! Giudicata irregolare la posizione dell'attaccante dello Sheffield e risultato che torna sullo 0-0.

66' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO DJENEPO! Pallone riconquistato sulla metà campo dai Saints, Djenepo parte in dribbling salta due uomini e poi incrocia perfettamente con il destro.

73' - Arriva la risposta dello Sheffield per rimettere in parità il punteggio, conclusione di Fleck che termina di poco a lato.

76' - Esce l'autore del gol Djenepo, al suo posto in campo l'ex Liverpool Danny Ings.

85' - ROSSO PER SHARP! Sheffield in inferiorità numerica, dura soltanto venti minuti la sfida dell'esperto attaccante dei padroni di casa.

90' - Concessi sei minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

15.45 - Andiamo a scoprire le formaziooni ufficiali delle sfide di questo pomeriggio:

Brighton (4-3-3): Ryan; Webster, Duffy, Dunk, Burn; Gross, Stephens, Propper; Maupay, Murray, March.

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Lennon, Cork, Westwood, McNeill; Wood, Barnes.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Matic; Pereira, Mata, James; Rashford.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Gray, Tielemans, Choudhury, Maddison; Vardy.

Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Nordwood, Stevens; McGoldrick, McBurnie.

Southampton (3-4-2-1): Gunn; Yoshida, Vestergaard, Bednarek; Soares, Romeu, Hojbjerg, Djenepo; Ward-Prowse, Boufal; Adams.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Lamela, Eriksen, Son; Kane.

Crystal Palace (4-4-2): Guaita; Ward, Cahill, Sakho, Van Aanholt; Towsend, Milivojevic, Kouyate, Schlupp; Zaha, Ayew.

Wolves (5-3-2): Patricio; Traoré, Vallejo, Coady, Dendocker, Jonny; Moutinho, Neves, Saiss; Jimenez, Jota.

Chelsea (3-5-2): Kepa; Christensen, Rudiger, Tomori; Azpilicueta, Mount, Jorginho, Kovacic, Alonso; Willian, Abraham.

15.40 - Queste le partite che seguiremo in diretta questo pomeriggio:

Liverpool-Newcastle 3-1 (giocata alle 13.30)

Manchester United-Leicester

Wolves-Chelsea

Tottenham-Crystal Palace

Brighton-Burnley

Sheffield-Southampton

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della quinta giornata della Premier League. Cinque partite al via, già cominciata la sfida tra Liverpool e Newcastle mentre alle 18.30 ci sarà Norwich-Manchester United.