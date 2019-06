LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Russia forza nove, vince la Finlandia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' tutto per la diretta testuale di questo turno delle 18 delle qualificazioni al prossimo Euro 2020.

GIRONE C

ESTONIA-IRLANDA DEL NORD 1-2

1' - Partiti!

10' - Ritmi abbastanza bassi, alcuna occasione da rete da segnalare.

25' GOL DELL'ESTONIA! HA SEGNATO VASSILJEV! Calcio di punizione perfetto di Vassiljev ed Estonia in vantaggio.

41' - Whyte prova il traversone dalla corsia mancina per Boyce, colpo di testa del centravanti e pallone che termina a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

61' - McNair mette dentro per Whyte che tenta il tiro ravvicinato, pallone respinto dal portiere dell'Estonia.

77' - GOL DELL'IRLANDA DEL NORD! HA SEGNATO WASHINGTON! Arriva il pareggio dell'Irlanda del Nord, da subentrato in gol Washington.

80' - GOL DELL'IRLANDA DEL NORD! HA SEGNATO MAGENNIS! Altro nuovo entrato e gol di Magennis, l'Irlanda del Nord ribalta la sfida in Estonia.

FINE PARTITA

GIRONE E

AZERBAIGIAN-UNGHERIA 1-3

1' - Partiti!

14' - Dzsudzak prova a farsi spazio in area di rigore ma la retroguardia azera lascia pochissimi spazi a disposizione dell'attaccante ungherese.

18' - GOL DELL'UNGHERIA! HA SEGNATO ORBAN! Calcio di punizione di Dzsudzak e pallone per la testa di Willi Orban che sblocca il punteggio in favore degli ospiti.

37' - Nazarov ha provato a rimettere in parità la sfida, tiro con troppe pretese il tuo che termina direttamente sul fondo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - DZSUDZAK! L'Ungheria vicina al raddoppio, ottima conclusione con il mancino che viene respinta quasi all'angolo alto dal portiere azero.

53' - GOL DELL'UNGHERIA! HA SEGNATO BARATH! Raddoppia l'Ungheria, sul calcio d'angolo arriva il colpo di testa vincente in mischia di Barath.

60' - DZSUDZSAK! PALO UNGHERIA! Ancora una volta pericolosa l'Ungheria con il solito Dzsudzksak che stavolta colpisce il palo.

70' - GOL DELL'AZEIBAIGIAN! HA SEGNATO MADATOV! Un gol semplice semplice per Madatov che con un tap-in vincente in area piccola manda in rete.

71' - GOL DELL'UNGHERIA! HA SEGNATO HOLMAN L'Ungheria chiude nuovamente i conti dopo solo un minuto dal gol di Madatov.

FINE PARTITA

GIRONE H

MOLDAVIA-ANDORRA 1-0

1' - Partiti!

5' - Ci ha provato dalla distanza Sumorov ma il suo tiro con il mancino viene respinto dalla difesa ospite.

8' GOL DELLA MOLDAVIA! HA SEGNATO ARMAS! Su azione di calcio d'angolo arriva il vantaggio dei padroni di casa, traversone per la testa di Armas che da pochi metri non può fallire l'occasione.

13' - Mkhitaryan pesca in area di rigore Barseghyan, il tentativo di quest'ultimo viene però respinto dall'estremo difensore dell'Andorra.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - MOLDAVIA IN DIECI! ESPULSO IONITA! Doppia ammonizione per il centrocampista del Cagliari che lascia i suoi in inferiorità numerica.

51' - Con la superiorità numerica, Andorra ci prova. Il tiro di Clemente però non crea problemi al portiere moldavo.

FINE PARTITA

GIRONE I

RUSSIA-SAN MARINO 9-0

1' - Partiti!

3' - Traversone di Miranchuk dalla corsia mancina, Dzyuba a pochi metri dalla porta non riesce ad arpionare la sfera.

8' - Tentativo di soluzione dalla distanza da parte della Russia, con il destro Golovin però non inquadra lo specchio della porta.

11' - Pescato in posizione di fuorigioco Dzyuba, oggi capitano della Russia e tra i più attivi in questo avvio.

19' - MIRANCHUK! Prima grande occasione da rete per i padroni di casa, stoccata dal limite con il destro di Miranchuk che trova la bella respinta in tuffo di Elia Benedettini.

25' - GOL DELLA RUSSIA! AUTORETE DI CEVOLI! Con un pò di fortuna la Russia si porta avanti, Golovin da posizione defilata lascia partire il traversone che viene deviato da un difensore di San Marino precisamente Michele Cevoli e si insacca in rete.

31' - GOL DELLA RUSSIA! RADDOPPIO DI DZYUBA! Fascia da capitano e gol per Dzyuba, implacabile dal dischetto il centravanti russo.

36' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO KUDRYASHOV! Bellissimo il tris della Russia, scambio tra Kudryashov e Miranchuk con colpo di tacco di quest'ultimo e mancino imparabile del terzino russo a battere Benedettini.

40' - Ad un passo dal poker la Russia, Dzyuba riceve in area di rigore ed al momento del tiro viene murato da Cevoli a pochi metri da Benedettini.

42' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO MIRANCHUK La Russia cala il poker, tutto troppo facile. Colpo da biliardo in area di rigore di Miranchuk con il destro che non lascia scampo all'estremo difensore di San Marino.

44' - DZYUBA! Ancora Russia, calcio d'angolo per il colpo di testa di Dzyuba ma stavolta è ottima la respinta di Benedettini.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

48' - Russia subito pericolosa in questa ripresa, Miranchuk ha provato il mancino a giro che termina però alto.

60' - Per la Russa adesso c'è spazio anche per il bomber Fedor Smolov.

66' - DZYUBA! E' battaglia con Benedetti, girata con il mancino del capitano della Russia ma è ottima la respinta in tuffo del portiere di San Marino.

73' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO DZYUBA! Arriva la doppietta per il capitano della Russia, traversone di Golovin per il colpo di testa di Dzyuba che batte per la seconda volta Benedettini.

76' - GOL DELLA RUSSIA! TRIPLETTA DI DZYUBA! Secondo calcio di rigore per i padroni di casa, calcia Dyzuba con Benedettini che para ma sulla respinta fa tripletta il centravanti russo.

77' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO SMOLOV! La Russia non si ferma più, sono sette. Gloria anche per Smolov che non sbaglia con il destro a pochi metri dalla porta.

83' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO SMOLOV! - Sono otto per la Russia che affonda San Marino, colpo di testa vincente di Smolov.

88' - GOL DELLA RUSSIA! HA SEGNATO DZYUBA! Dzyuba cala il poker, tutto troppo facile per la Russia. Raccoglie una respinta di Benedettini e sulla linea di porta non sbaglia.

FINE PARTITA

GIRONE J

ARMENIA-LIECHTENSTEIN 3-0

1' - Partiti!

2' - GOL DELL'ARMENIA! HA SEGNATO GHAZARYAN! Nemmeno il tempo di entrare in campo che l'Armenia si è portata in vantaggio, subito in gol il centravanti Ghazaryan.

18' - GOL DELL'ARMENIA! HA RADDOPPIATO KARAPETYAN - Dopo l'assist arriva anche il gol per Karapetyan che nel cuore dell'area di rigore con il mancino realizza il raddoppio.

34' - Ci ha provato nuovamente Ghazaryan per la doppietta personale, sfera che termina ampiamente a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Primo squillo di Mkhitaryan, la stella dell'Armenia ci ha provato con il mancino senza però inquadrare lo specchio della porta.

85' - Ci ha provato Ghazaryan nuovamente per la doppietta ma la sfera termina a lato.

91' - GOL DELL'ARMENIA! HA SEGNATO BERSEGHYAN! L'Armenia cala il tris, gol di Berseghyan in pieno recupero.

FINLANDIA-BOSNIA 2-0

1' - Partiti!

4' - Lancio di Visca per Edin Dzeko che si lancia in spaccata in area di rigore, sfera che viene murata dalla retroguardia di casa.

12' - Bosnia sempre alla ricerca di Edin Dzeko, al centro dell'attacco il centravanti della Roma.

21' - Uronen con una serie di slalom penetra in area di rigore, scarica il mancino che termina però alto rispetto alla porta di Sehic.

36' - Una partita con pochissime emozioni, le difesa stanno avendo la meglio.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Ammonito Saric per la Bosnia, partita che stenta a decollare in Finlandia.

56' - GOL DELLA FINLANDIA! HA SEGNATO PUKKI! Si sblocca il punteggio in Finlandia, l'uomo più atteso: Pukki. L'attaccante riceve in area di rigore e tutto solo davanti a Sahic apre il piatto destro.

58' - Due minuti più tardi ci ha provato nuovamente Pukki, stavolta il suo destro è stato ribattuto da Sunjic.

68' - GOL DELLA FINLANDIA! DOPPIETTA DI PUKKI! Ancora l'attaccante finlandese non perdona, Bosnia sotto di due reti adesso.

FINE PARTITA

17.50 - Ecco le formazioni ufficiali della sei gare:

MOLDAVIA (4-2-3-1): Koşelev; Jardan, Efros, Armaş, Reabciuk; Ionita, Carp; Antoniuc, Suvurov, Gînsari; Damaşcan.

ANDORRA (4-4-2): Gomes; San Nicolas, Ildefons Lima, Llovera, Chus Rubio; Cervos, Vales, Rebes, Clemente; Vieira, Alaez.

RUSSIA (4-3-3): Guilherme; Mário Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zobnin, Ozdoev, Anton Miranchuk; Golovin, Dzyuba, Aleksei Miranchuk.

SAN MARINO (4-2-3-1): Benedettini; Grandoli, F. Vitaioli, Cevoli, Manuel Battistini; Golinucci; E. Golinucci; Mularoni, Rinaldi, Palazzi; M. Vitaioli.

ESTONIA (4-5-1): Lepmets; Sinyavskiy, Mets, Vihmann, Pikk; Teniste, Vassiljev, Dmitrijev, Käit, Sappinen; Zenjov.

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): Peacock-Farrell; Lewis, Evans, Cathcart, Smith; Saville, Davis, McNair; Whyte, Boyce, Dallas.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod.

BOSNIA (4-3-3): Šehić; Civic, Zukanovic, Šunjić, Bičakčić; Saric, Cimirot, Besic; Duljević, Dzeko, Visca.

ARMENIA (4-3-3): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, T. Voskanyan, K. Hovhannisyan; Mkrtchyan, Mkhitaryan, Avetisyan; Barseghyan, Karapetyan, Ghazaryan.

LIECHTENSTEIN (4-4-2):Hobi; Goppel, Hofer, Malin, Wolfinger; Salanovic, Polverino, Sele, Hasler; Frick, Buchel.

AZERBAIGIAN (4-3-3): S. Agayev; Medvedev, R. Mammadov, Krivotsyuk; Richard Almeida, Garayev, Nazarov; Emreli, Dadashov, Sheydaev.

UNGHERIA (4-2-3-1): Gulacsi; Korhut, Barath, Orban, Lovrencsics; Kleinheisler, A. Nagy; D. Nagy, Szoboszlai, Dzsudzsák; Szalai.

17.40 - Andiamo a scoprire insieme le sei partite delle ore 18:

Armenia-Liechtenstein

Azerbaigian-Ungheria

Estonia-Irlanda del Nord

Finlandia-Bosnia

Moldavia-Andorra

Russia-San Marino

17.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, ben trovati in questa diretta testuale delle sei partite di qualificazione ad Euro 2020 che andranno in scena a partire dalle 18.