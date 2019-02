LIVE TMW - Siviglia, Jesus Navas: "L. Alberto ha qualità, dobbiamo segnare"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

Con il tecnico Machin, nella sala stampa dell'Olimpico, c'è anche Jesus Navas. L'esterno spagnolo del Siviglia, in conferenza, ha analizzato i temi del match di domani contro la Lazio:

Ore 18.30 - Inizia la conferenza: "Ho grande voglia di giocare. Affronteremo una partita dura, sarà difficile ma siamo molto concentrati: la Lazio è una grande squadra. Dovremo fare del nostro meglio già domani. Luis Alberto? Non abbiamo parlato, ma è stato un mio grande compagno. Ha grande qualità, gli auguro il meglio ma domani spero di vincere. Faremo di tutto per segnare almeno un gol".

Ore 18.32 - Domani ci saranno tanti tifosi venuti dalla Spagna: "Speriamo di fare tutto il possibile per renderli felici. Siamo contenti che siano venuti in tanti".

Ore 18.34 - C'è un giocatore che temete della Lazio? "Non uno in particolare, sono tutti forti. Alcuni hanno anche giocato con noi, come Correa, Luis Alberto e Caicedo".

Ore 18.36 - Finisce la conferenza stampa di Jesus Navas.