Liverpool, Alexander-Arnold: "Tottenham? Rose simili, sarà battaglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trent Alexander-Arnold, giovanissimo terzino del Liverpool, è uno dei protagonisti della stagione dei Reds e allo stesso tempo uno dei giocatori più attesi domani a Madrid nella finale di Champions League contro il Tottenham. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida:

Quanto influiranno le condizioni climatiche? "Una buona squadra è in grado di adattarsi a diverse situazioni. Il caldo potrebbe creare problemi, ma ci siamo preparati al meglio e siamo pronti".

Che tipo di gara ci dobbiamo aspettare? "Noi abbiamo raggiunto la finale anche l'anno scorso, per loro invece si tratta della prima volta. In termini di qualità le due rose sono simili: sarà una vera battaglia e dovremo dimostrare che vogliamo questo trofeo più dei nostri avversari. Mi aspetto una gara tattica da parte di entrambe le squadre".

Avrete tanti tifosi al seguito. "Abbiamo tifosi fantastici che ci seguono dappertutto. Siamo tutti pronti a dare il massimo per loro e speriamo di festeggiare assieme".

Che tipo di tattica imposterete? "Abbiamo un preciso stile di gioco e non lo cambieremo per questa finale. Non possiamo permettere a loro di aggredirci, dobbiamo essere noi a occupare la loro metà campo. Indipendentemente da cosa accadrà, cercheremo di giocare come siamo abituati a fare".

Lucas Moura è il pericolo numero uno? "In questo momento Moura è forse il loro giocatore più in forma, ma il Tottenham è una grande squadra e in quanto tale ha dimostrato un'enorme qualità".