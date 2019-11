Liverpool, Alisson: "Infastidito dai gol stupidi che incassiamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Match ad Anfield per il Liverpool nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In Inghilterra sbarca il Genk e il portiere dei Reds Alisson ha analizzato il match in conferenza stampa: "Siamo una squadra che lotta per tutti i 90' - afferma l'ex Roma in relazione all'abitudine del Liverpool a segnare gol sui finali di match -. Detto questo possiamo e dobbiamo migliorare ancora perché concediamo qualche occasione di troppo ai nostri avversari. In particolare mi danno molto fastidio i gol stupidi che incassiamo. E questo vale anche per i miei compagni di squadra perché tutti sappiamo che se non prendiamo gol siamo già più vicini alla vittoria. La mia condizione? Mi sento bene, anche se la piena condizione la si ritrova solo giocando ogni partita. Piano piano sto ritrovando la giusta fiducia in me. I tanti impegni in calendario una motivazione in più per centrare la qualificazione il più velocemente possibile? Qualificarci celermente è una cosa importante. Adesso abbiamo una partita in casa nostra e sappiamo quanto questo aspetto sia determinante. Se vinceremo ogni gara interna avremo grandi possibilità di passare il turno".