Liverpool, Klopp categorico: "Nessuna possibilità di prendere Mbappé"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool non è interssato a Kylian Mbappè, parola di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ha spento sul nascere le voci che volevano anche i campioni d'Europa sul campione francese: "Dal punto di vista sportivo non ci sarebbero molte ragioni per non prenderlo. È tutta una questione di soldi, ovviamente. Nessuna chance di prenderlo. Assolutamente nessuna chance. Mi spiace di aver ucciso questa storia. Ma non credo che ci sia una squadra che possa acquistare Mbappé dal Paris Saint-Germain".