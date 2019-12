Liverpool, Klopp: "È stata una partita intensa. Shaqiri sta bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, dopo la vittoria per 5-2 contro l'Everton ha parlato così ai media ufficiali del club: "Apportare cinque modifiche alla formazione può comportare alcuni problemi. Era chiaro che sarebbe stato una partita davvero intensa, quindi avevamo bisogno di gambe fresche. Ciò che i ragazzi hanno fatto di è stato eccezionale. Abbiamo segnato gol incredibili. Abbiamo dovuto combattere. Alcune cose non hanno funzionato in fase difensiva".

La prestazione di Origi?

"Ha fatto dei gol eccezionali. A parte i gol, ha corso in maniera incredibile per noi, i movimenti sembravano così naturali. Questa è stata la cosa più importante. L'intesa con Shaqiri e Manè era ovviamente molto buona. Quindi è stata una performance piuttosto impressionante di Divock".

Le 100 vittorie?

"Quello che posso dire al riguardo, è che tutte queste 100 vittorie sono state una specie di salvavita. Ma non è il numero a cui sono veramente interessato; sono 300 punti, è fantastico, ma solo 43 di loro ci aiutano in questa stagione, tutti gli altri non servono. I ragazzi sono la ragione delle vittorie".

Shaqiri?

"Davvero non giocava dal primo minuto da sette mesi? Non lo sapevo. Ha avuto dei problemi fisici ma oggi stava bene e si vedeva".