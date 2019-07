© foto di Imago/Image Sport

Ai microfoni del sito ufficiale del Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato della sconfitta rimediata in amichevole per 3-2 contro il Borussia Dortmund: "Era molto, molto importante concedere minuti a tutti. E' stato difficile per entrambe le squadre a cause di queste circostanze, faceva davvero caldo. Ci sono stati molti bei momenti di calcio, il Dortmund forse è un passo avanti rispetto a noi nella preparazione Ma abbiamo dovuto combattere, abbiamo dovuto difendere in alcune situazioni, molte volte bene lo abbiamo fatto bene. Ho visto un sacco di cose buone. Ma i gol concessi, ovviamente no. Ma è solo precampionato e dobbiamo prenderlo come tale".