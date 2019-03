© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp, parlando al sito ufficiale del club, ha commentato così il sorteggio che ha riservato il Porto ai Reds: "Conosciamo il Porto, abbiamo giocato lì l'anno scorso e sappiamo quanto siano forti. Il risultato fu strano, buono per noi sicuramente, ma comunque strano. Al ritorno abbiamo visto il loro carattere e le qualità della squadra. Non penso sia il miglior sorteggio possibile, semplicemente non lo è. Abbiamo tanto rispetto per loro, ci prepareremo al meglio".