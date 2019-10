Liverpool, Klopp: "Salah sta meglio. Genk può essere pericoloso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Champions di domani contro il Genk: "Salah? Ieri non eravamo sicuri delle sue condizioni atletiche ma oggi stava meglio anche se non correremo rischi. Vediamo come andrà oggi e domani. Il Genk? Li abbiamo visti contro il Salisburgo e dopo la prima mezz'ora non avrei mai pensato che sarebbe finita 6-2. Dobbiamo venire qui con la giusta mentalità. Non siamo stanchi ma dobbiamo cambiare un paio di giocatori e vedere se servirà qualche altro cambio. Non vogliamo rendere il Genk più forte di quanto non sia, ma giocano in casa e possono essere pericolosi. Il Pallone d'Oro? Penso che le nostre sette nomination siano meritate. Se è un segno che adesso siamo una destinazione ambita da tutti non lo so, io penso a lavorare i prossimi due anni per vedere dove ci porteranno. Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi e non solo per le nomination. Quando vincono un premio personale sono felice per loro".