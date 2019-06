© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tentazione Ousmane Dembélé per il Liverpool. Secondo As, non ci sarebbe solo il PSG sull'esterno offensivo: il Barcellona chiede almeno 105 milioni di euro per il francese, cioè la somma versata nelle casse del Borussia Dortmund nel 2017. La cessione del classe 1997, che non ha avuto quella continuità di rendimento attesa dal club catalano, potrebbe essere inevitabile per far posto a Griezmann o Neymar.