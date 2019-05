Liverpool, Milner: "Abbiamo giocato bene, ma le statistiche non contano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 3-0 subito ieri in casa del Barcellona rappresenta un brutto colpo per il Liverpool di James Milner, che ai canali ufficiali della UEFA ha commentato così: "È stata una partita dura, abbiamo avuto belle possibilità ma non le abbiamo colte. Non siamo riusciti a segnare, peccato perché abbiamo giocato bene ma non siamo riusciti a fare gol".

Cosa diresti viste le statistiche?

"Questo è il calcio, abbiamo fatto una partita intensa. Alla fine le statistiche non contano così tanto".