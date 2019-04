Dopo lo splendido minuto di silenzio di Anfield prima della sfida di ieri contro il Chelsea e la coreografia eseguita da tutto lo stadio, il Liverpool ha commemorato anche oggi le vittime della Strage di Hillsborough, avvenuta il 15 aprile di 30 anni fa. Tutte le rappresentative hanno omaggiato i 96 morti in quella tragica circostanza con una cerimonia al memoriale di Anfield.

Earlier today, the Liverpool first-team, Women's and Academy squads paid their respects to the 96 children, women and men who died at Hillsborough by visiting the memorial at Anfield. pic.twitter.com/RqwWn23AzY

— Liverpool FC (@LFC) 15 aprile 2019