© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha parlato a Sky Sports del duello col Manchester City per il titolo di Premier League: "C'è molta pressione in questo momento perché vogliamo assolutamente vincere la Premier. Ora la sentiamo, questa pressione, mancano 12 partite e tutti ne parlano. Ma noi dovremo solo cercare di lasciarla fuori dal campo, concentrarci sull'obiettivo e giocare come abbiamo fatto negli ultimi mesi".