Liverpool, Van Dijk ci crede: "Pallone d'Oro? È arrivata l'ora di cambiare"

Virgil van Dijk crede nel Pallone d'Oro. Dopo aver vinto la Champions League e disputato un campionato sontuoso col Liverpool, il difensore olandese ha parlato così del più ambito riconoscimento individuale nel mondo del calcio ai canali ufficiali dei Reds: "Per il Pallone d'Oro è arrivato il tempo di cambiare, anche se capisco che sia più facile consegnare il premio a un attaccante perché è più bello vederlo in azione. È un onore sentire le persone che parlano di me, ma io cosa posso fare? Non ho nessuna influenza sulla scelta del vincitore, posso solo concentrarmi sulla prossima stagione". Per Van Dijk uno dei principali concorrenti al Pallone d'Oro di quest'anno resta infatti il solito Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus.