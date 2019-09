Liverpool, Van Dijk: "Non dovevamo subire svantaggio, buona reazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Liverpool vince ma non convince. 3-1 dei Reds sul Newcastle, a pochi giorni dall'esordio stagionale in Champions League contro il Napoli. A margine della partita, Virgil Van Dijk ha ammesso che sarebbe servito qualcosa in più: "Si sono difesi bene e hanno aspettato di avere un'opportunità. Andare in svantaggio non è certo stata una cosa positiva, ma abbiamo reagito nel modo giusto. Firmino? È un giocatore molto importante per tutti noi. So quanto sia difficile per un difensore averci a che fare. Penso che sia davvero forte e sono davvero contento che sia nella mia squadra".