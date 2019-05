Liverpool, Wijnaldum: "Sarebbe triste non vincere neanche un titolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Georgino Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, ha parlato a Sky Sports in vista della finale di Champions League: "Sarebbe triste se a fine stagione non riuscissimo a vincere neanche un titolo. Abbiamo fatto molto bene in questa stagione e l'obiettivo è quello di concludere al meglio vincendo un titolo. Dobbiamo mettercela tutta per vincere contro il Tottenham, ma sarà dura".