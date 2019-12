© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yuri Semin, tecnico della Lokomotiv Mosca, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions contro l'Atletico Madrid: "Non tutti possono permettere di sfidare una big europea come l'Atletico. Già questa è una forte motivazione per noi. Ci sono dei momenti in una stagione dove ci sono molti assenti e non tutto fila come uno vorrebbe, però noi vogliamo supportare i nostri uomini e permettergli di giocare al meglio delle loro possibilità. Lo scandalo doping? Il calcio russo non ha mai avuto problemi. La nostra Nazionale sarà all'Europeo e il Mondiale è ancora lontano".