ufficiale Lokomotiv Mosca, lascia lo storico tecnico Semin. Al suo posto Nikolic

vedi letture

La Lokomotiv Mosca rende noto che a partire dal 1° giugno Marco Nikolic sarà il nuovo allenatore. Prende il posto di Yuri Semin, il cui contratto scade il 31 maggio. Lascia così il tecnico più vincente della storia dei "ferrovieri". 73 anni, Semin ha allenato la Lokomotiv in quattro fasi differenti della sua carriera di tecnico (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020) vincendo gli unici 3 campionati russi della squadra, oltre a 6 delle 8 complessive Coppe di Russia. Nikolic, 40 anni, serbo, si appresta a guidare per la prima volta un club russu dopo aver allenato in patria (Nazionale Under 19, Rad Belgrado, Vojvodina, Partizan), Slovenia (Olimpia) e Ungheria (Fehervar).