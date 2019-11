© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non scendeva in campo dal 21 marzo 2017, quando si infortunò gravemente in una seduta di allenamento con la Nazionale bulgara. Vladislav Stoyanov, portiere del Ludogorets, è tornato a giocare nell'ultimo weekend, nella partita della seconda squadra del suo club contro l'Heber. Novanta minuti, tre reti subite ma anche diverse parate che fanno ben sperare per il prosieguo della carriera. Due anni e otto mesi e otto interventi chirurgici al ginocchio dopo (ha rischiato l'amputazione della gamba), finalmente Stoyanov torna a sorridere.