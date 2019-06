Maguire vale più di Van Dijk: chiesti 90 milioni alle due di Manchester

© foto di Imago/Image Sport

Secondo le informazioni riportate da Sky Sports, potrebbe esserci un derby di Manchester per Harry Maguire, difensore centrale del Leicester valutato 90 milioni di euro dalla sua squadra. Per il momento sono arrivate offerte di gran lunga inferiori rispetto alla cifra mostruosa richiesta dalle Foxes, che supererebbe quella investita dal Liverpool per l'acquisto di Virgil van Dijk, il difensore più costoso di tutti i tempi.