Malmoe, tifosi infuriati con Ibra: a fuoco la statua fuori dallo stadio

La statua di Zlatan Ibrahimovic, istallata poche settimane fa fuori dallo stadio del Malmoe, è stata data alle fiamme nella serata di ieri da alcuni tifosi locali in segno di protesta nei confronti dell'attaccante reo di aver acquistato il 50% dell'Hammarby, altro club svedese che nulla ha a che fare con le radici dell'ex Los Angeles Galaxy. Una reazione assurda e spropositata che ha fatto il giro del mondo, soprattutto tramite video sui social network.

Zlatan Ibrahimovic's statue outside Malmo's stadium was set on fire on Wednesday in an apparent reaction to Ibrahimovic becoming a part-owner of rivals Hammarby.

(via blatteultras04/Instagram)

