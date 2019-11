© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bel gesto di Pep Guardiola che ha voluto omaggiare i 114 tifosi del Manchester City che si sono recati a Kharkiv per seguire la squadra del cure per la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. A ognuno di questi sostenitori è pervenuta a casa una lettera a firma dell'allenatore, che li ringrazia per la presenza nonostante le difficoltà logistiche e il costo della trasferta non certo economico. Per questa ragione i 114 sostenitori sono stati premiati con un biglietto omaggio in zona "Hospitality", quindi con i migliori comfort del caso, per la partita di ritorno con gli ucraini.