Nel 4-1 rifilato al Newport in FA Cup, il giovane attaccante del Manchester City Phil Foden ha trovato una bellissima doppietta e dopo la gara ha detto: "Era un campo difficile e abbiamo continuato a giocare il nostro calcio e la nostra qualità è stata brillante. È sempre speciale quando vado a segno per il club che ho sempre sostenuto. Cerco di ottenere il maggior numero possibile di gol. Tutto sta andando bene al momento e possiamo sicuramente vincere tutte le gare ma sarà difficile, sto cercando di cogliere le mie opportunità non appena arrivano".