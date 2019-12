© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella di quest'anno potrebbe essere la terza ed ultima stagione di Pep Guardiola al Manchester City. In Premier League il distacco dal Liverpool è enorme e non è da escludere un addio a fine stagione, secondo l'Express. E, nel caso in cui le parti decidessero di chiudere il rapporto, il primo club che farebbe un passo verso il manager spagnolo sarebbe il Barcellona per concretizzare quello che sarebbe un clamoroso ritorno. In Catalogna c'è nostalgia di Pep e lo riaccoglierebbero ben volentieri.