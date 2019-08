© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match contro il Bournemouth di domenica: "Li conosciamo bene, hanno lo stesso manager di quattro anni fa. Hanno 4 punti in classifica come noi e hanno vinto contro una squadra neopromossa, non è mai semplice".

L'allenatore spagnolo ha commentato anche la scelta di dare la fascia a David Silva: "È un ragazzo con molta esperienza, non sono coinvolto nella scelta. È stata una decisione dei ragazzi. Stones? Non sarà disponibile in questo match".