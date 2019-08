Man City, Guardiola: "Tottenham? Seconda squadra migliore in Europa"

© foto di Imago/Image Sport

Josep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham: "Sterling è uno dei giocatori più pericolosi in Premier League. Se si guardano le prime sei squadre si trovano molti top player. Da quando sono venuto in Inghilterra, il Tottenham ci ha sempre conteso il titolo in ogni stagione. Sono sempre lì, sono la seconda squadra migliore in Europa".

Spazio anche al nuovo arrivato Rodrigo e al suo approccio con i Citzens: "Deve giocare meglio, così come tutti. Ha un potenziale alto, ma è nuovo ed è giovane. Dobbiamo vedere in cosa può migliorare, è un giocatore intelligente".

Il tecnico del Manchester ha chiuso la sua conferenza parlando anche di Kevin De Bruyne e dell'importanza del belga all'interno della squadra: "Ha la stessa motivazione di sempre, non è detto che quello che è capitato si ripeterà in questa nuova stagione. Ha delle qualità che nessuno ha, dobbiamo sfruttarle al meglio".