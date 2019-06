Man City, Gundogan sul futuro di Sané: "Penso che resterà con noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ilkay Gundogan, parlando a margine dell'allenamento della Nazionale tedesca, ha risposto a una domanda sul futuro del compagno di squadra al Man City Leroy Sane: "Ho parlato un po' con lui e non mi pareva che volesse andare via. Per quanto so, penso che resterà con noi".