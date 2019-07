Man City, idea Maguire: ma prima bisogna cedere Otamendi e Mangala

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City vuole insediare lo United per quanto riguarda l'acquisto di Harry Maguire. Il difensore inglese piace molto a Pep Guardiola, ma come riportato dal Mirror bisognerà prima cedere Nicolas Otamendi e Eliaquim Mangala prima di tentare l'offensiva per il calciatore del Leicester. I due calciatori sono già sul mercato, ma ancora non sono arrivate offerte ufficiali.