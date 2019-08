© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riyad Mahrez non è sceso in campo durante il Community Shield per paura dell’antidoping. Nessuna sostanza illegale, ma dei farmaci particolari per poter curare un problema agli occhi. Il City, per evitare problemi, ha escluso il giocatore dalla prima sfida ufficiale della stagione.

A rivelarlo Pep Guardiola in un’intervista al Sun: "Mahrez avrebbe voluto giocare, è tornato prima dalle vacanze proprio per mettersi subito a disposizione. Ma durante le vacanze ha preso delle medicine per gli occhi e non sappiamo di cosa si tratti. Rischiava quindi di non passare l'antidoping, non era il caso di tentare la sorte. Il giocatore, dopo questa disavventura, sarà a disposizione per la sfida contro il West Ham".