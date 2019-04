Man City, Mendy: "VAR? Non lamentiamoci, le regole vanno rispettate"

L'esterno del Manchester City Benjamin Mendy ha parlato dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Tottenham: "Non abbiamo tempo per pensarci, sabato ritroveremo nuovamente il Tottenham in campionato. Non sarà semplice, ma dobbiamo concentrarci subito su Premier e FA Cup. Noi abbiamo dato tutto in campo, non possiamo lamentarci del VAR. Quelle sono le regole e vanno rispettate".