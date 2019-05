© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United è a un passo dal completare il suo primo acquisto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i Red Devils sono vicini a chiudere l'accordo con lo Swansea per l'ala Daniel James per 15 milioni di sterline. L'accordo tra la società e il giocatore è già stato raggiunto e a giorni potrebbe arrivare l'annuncio.